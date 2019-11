Welcome Early Booking 2020! Delta Dunării, ținutul cu o biodiversitate uimitoare

Splendoare a naturii ce face parte din patrimoniul mondial, Delta Dunării este una dintre destinațiile de vizitat cel puțin o dată pe an pentru a-i surprinde farmecul unic.

Considerat a fi cel mai tânăr pământ românesc, acest paradis este alcătuit dintr-o sumedenie de rezervații naturale, precum Pădurea Letea, Sărăturile Murighiol sau zona Roşca-Buhaiova (strict protejată). De neratat în deltă sunt experiența plimbării cu lotca pe lacuri și canale și degustatul unui borș de pește gătit de lipoveni pe malul apei!

Tarife tentante la vacanțele pentru 2020!

Pentru a facilita accesul românilor în Delta Dunării, Gulliver Delta Resort 4✿ a pregătit reduceri de până la 65% la vacanțele Delta pentru toți și Delta pentru Seniori! În plus, lansează și un nou produs pentru 2020: cazare în bungalowri de lux! Cu ocazia inaugurării, turiștii au posibilitatea să achiziționeze pachete Welcome Early Booking la un preț cu totul special: plătești o noapte de cazare cu all inclusive și beneficiezi de tot sejurul!