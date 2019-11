Ce s-a întâmplat în Mangalița episodul 8. Doctorița Emilia se întâlnește cu Felicia, rivala din copilărie,nepotul edilului se desparte de iubita lui și consilierul protestează în fața primăriei

Emilia află că rivala ei se căsătorește cu fosta ei iubire din copilărie, fix pe 12 iunie, în ziua în care voia ea să se căsătorească! Furioasă pe Felicia, o minte că și ea se căsătorește și că este și gravidă, ca să nu rămână în urmă cumva.

Deși relația cu primarul Stelian Manole ar trebui să rămâna un ascunsă, Emilia spune totul în fața rivalei ei Felicia.

Gabi, nepotul edilului, îşi face o iubită cam bizară, care într-un vrea să se despartă de el! Acesta se plânge că prietena lui este prea ciudată și îi pune întrebări dubioase. Acesta l-a întrebat ce grupă de sânge are.

Întrebat dacă prietena lui nu suportă lumina, nu-i place usturoiul și are dinții din fața mari și ascuțiți, acesta a răspuns afirmativ: „Eu am văzut că are dinții mai mari, dar nu am luat în seamă că nu mă uit la defecte. Și când am luat shaorma cu usturoi a început să sâsâie”.