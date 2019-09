Inspectorul general din ”Mangalița” a prins o captură record...de leuștean și urzici: ”Polițiștii au zis că nu sunt droguri. Am închis piața!”

Doar două zile au mai rămas până când serialul de comendie ”Mangalița” va debuta pe micile ecrane, la Antena 1, iar Marian Duță, omul informat de la ”Neatza” vine cu detalii din culise.

Astfel, acesta a stat de vorbă cu inspectorul de la Primărie, Corneliu Istrate. care a făcut o captură record de...leuștean și pătrunjel.

Citește și: Mangalița, un nou serial la Antena 1: actori, personaje, distribuție completă

”Sunt funcționar public pur sânge, am niște instincte moștenite din tată în fiu. Cum s-a întâmplat? Ei bine am văzut o persoană suspectă, am urmărit-o, iar când m-am apropiat am luat o mână de marihoanda, am gustat, am constatat că e marihoanda, iar apoi am sunat la Poliție. Mi-au zis că nu e marihoanda, ci leuștean și urzici. Da, am făcut o captură record, am închis și piața.”, a spus el mândru.

Citește și: ”Mangalița” începe duminică! Dezvăluiri din culisele celui mai așteptat serial de la Antena 1:”Fiecare încearcă să tragă niște ”sfori””

Constantin Pușcașu interpretează personajul inspectorului general Corneliu

Obsesiv-compulsiv, tipicar, orgolios, inspectorul Corneliu din serialul Mangalița nu are simțul ridicolului. Visul lui dintotdeauna a fost să fie funcționar public și își ghidează absolut toată viața după regulile acestora. Se visează un mini-șef și mâna dreaptă a primarului Stelu, dar de cele mai multe ori e cel care cauzează problemele, nu cel care le rezolvă.

Urmăriți cel mai nou serial de comedie de la Antena 1, duminică, de la ora 20:00.

🐷 🆕 Vezi serialul Mangalița, online, pe AntenaPlay! Ai episoade integrale, de pe orice dispozitiv. Intră acum ⏩ https://s.a1.ro/RaVT3vA