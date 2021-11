MediCOOL, sezon 1, episod 11. Despre alcoolism, în România, și cum recunoaștem sindromul burnout

Citatul de azi: „Nu există vreo cale spre fericire, fericirea este calea”, a spus medicul Pautov în deschiderea celui de-al 11-lea episod, alături de deja binecunoscutul lui sfat: „Aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte!”. MediCOOL poate fi văzută integral și pe Antena PLAY.

MediCOOL, sezon 1, episod 11. Despre colica renală și o statistică îngrijorătoare a bărbaților din România

La rubrica Hey, info doc a episodului 11 a emisiunii MediCOOL de la Antena 1, din 6 noiembrie 2021, medicul Pautov l-a invitat în platou pe doctorul Mihai Dobra, medic specialist în chirurgia urologică. La masa de experimente, cei doi medici au arătat cum se manifestă colica renală.

„Practic, o piatră formată în rinichi ți-a plecat pe unul dintre uretere și-a determinat obstrucția lui și-a determinat o durere bruscă în spate. Te-a secerat. (...) Cel mai bun lucru ca să prevenim asta este să beți lichide, mai ales în perioada de deshidratare - primăvară, vară, toamnă - ar trebui să bem cel puțin doi litri și jumătate, trei, de lichide”.

„Primul pas, cel mai simplu pentru noi, e să facem o ecografie. Ecografic, putem vedea până la prima porțiune de ureter și ultima. Restul de ureter se vede tomografic, dar până acolo nu ajungem. (...) Dacă nu merge cu tratament medicamentos, următorul pas e să drenezi rinichiul”.

România, pe primul loc în lume la consumul de alcool la bărbați

Următorul subiect abordat în emisiunea MediCOOL, la rubrica A doua șansă, a fost alcolismul, în România.

„10% din populația României suferă de alcoolism, însă în toată țara lipsesc aproape cu desăvârșire centrele de tratament pentru această dependență. (...) Alcoolismul este o boală și nu un viciu, care se manifestă prin obsesia de a bea încontinuu”, a spus medicul Pautov.

„România se află pe primul loc în lume la consumul de alcool în rândul bărbaților”. Și pe locul 4 general, conform OMS. Invitat în platou a fost și Constantin Ban, care și-a spus povestea legată de viciul alcoolului.

„Care era atitudinea celor din jurul dvs?”, l-a întrebat medicul Pautov pe invitat.

„Îți făceau cruce și fugeau toți. Nu știau ce se întâmplă”, a răspuns acesta.

„Eu cred că omul e dispus să se schimbe, de obicei, vorba românului, când dă cu capul de prag”.

MediCOOL, sezon 1, episod 11. Putem preveni cancerul? Ce este burnout-ul și cum se manifestă în rândul angajaților

La rubrica Super DOC, invitat a fost medicul Cezar Stroescu, medic primar chirugie generală, care a explicat ce este cancerul. Corpul uman are aproximativ 60-100 de trilioane de celule, adică 100.000 de miliarde. „Cumva, celulele astea trebuie înlocuite. La un număr atât de mare de diviziuni vom avea și niște accidente, adică vom produce și niște celule avariate.

(...) Din păcate, ele se divid și într-un ritm mult mai alert decât celulele corpului uman obișnuit. (...) Celulele astea încep să călătorească. Toată lumea știe că celulele canceroase pot să ajungă de la un sediu primar oriunde în corpul nostru și fiecare tip de cancer are o anumită predispoziție la metastază”, a spus medicul Stroescu.

Tratamentele pentru cancer sunt multiple. În funcție de tipul de cancer, sunt diverse tipuri de tratament.

„Ce putem să facem ca să nu ajungem în acest stadiu?”, a întrebat gazda emisiunii.

„Evident, nu putem preveni formarea acestor micro-tumori sau aceste grupuri celulare care cresc și se dezvoltă. Noi o să le descoperim la un anumit nivel, dar se merge foarte mult, e foarte important, cel puțin, în țările civilizate, bine dezvoltate, pe așa numita prevenție (...) prin programe de screening”, a spus medicul invitat, Cezar Stroescu.

În cea de-a 11-a ediție a sezonului 1, de la MediCOOL, din 6 noiembrie 2021, medicul Mihail Pautov, specialist în chirurgie generală la Institutul Fundeni, alături de Cosmina Noaghea, specialist în psihologie, au explicat ce este sindromul burnout, care apare în special în rândul angajaților. Pe românește, poate fi tradus ca atunci când simțim că ni se termină bateriile.

„Este o stare de epuizare fizică și, mai ales, psihică. Când cineva o experimentează, pe lângă faptul că simte că nu mai are energie și că nu mai are plăcerea de a face anumite lucruri, al doilea lucru important care definește această stare de burnout este faptul că nu mai are implicare emoțională. E o persoană izolată. Simte, mai degrabă, indiferență”.

Un al treilea lucru pe care îl putem simți când avem burnout este lipsa de eficiență, de realizare personală.

