Mireasa Măștile Iubirii, 2 martie 2023. Cum răspunde Hatice acuzațiilor că ar fi făcut 6 luni de închisoare

Hatice a fost acuzată în social media că ar fi făcut 6 luni de închisoare: „Voiam să vă anunț în legătură cu atice că aceasta a consumat substanțe interzise. Mi-am făcut acest cont ca să pot să vă comunic că aceasta a făcut 6 luni de închisoare. Sunt o veche prietenă a Haticei. Noi ne-am certat pentru că ea se vedea cu iubitul meu, mințindu-mă”, se arată în mesajul primit pe pagina emisiunii Mireasa.

Hatice a evidențiat că a recunoscut de la bun început că a consumat substanțe interzise, însă a spus că nu a făcut niciodată închisoare și nici nu a fost judecată.

„Am recunoscut că am consumat droguri. Că am făcut 6 luni de închisoare unde și de ce? Nu am făcut nici măcar o oră de închisoare. Niciodat arestată, niciodată judecată. Pot demonstra. Am cazierul foarte curat. Cine are chef de glume și nu are ce face să spună și nume, prenume, acuzații de ce?

Hatice a spus că nici nu aro veche prietenă căreia să-i fi luat iubitul:„Nu am ieșit niciodată cu iubitul unei prietene. Eu am foarte puține prietene”.

Hatice de la Mireasa acuzată că a fost la închisoare

Hatice a recunoscut, totuși, că a fost anetată ca martor în procesul unui fost iubit, acuzat de furt.

„La un interogatoriu am fost. Eu am fost chemată să dau declarații în 2013-2014 în calitate de martor, să le zic ce știam de fostul într-un dosar pe furt. Dar nu eu. Fostul era cel anchetat. Am avut o relație cu el, iubitul albanez, în Italia. În Italia am fost chemată ca martoră. Eu nu am pe cine să lămuresc. Sunt sătulă”.

Hatice a susținut la Mireasa: Măștile Iubirii că are cazierul curat și a fost chemată doar în calitate de martor într-un dosar în 2013.

Citește șiMireasa Măștile Iubirii, 28 februarie 2023. Doamna Loredana, în lacrimi, după ce Dani a povestit un episod nefericit din viața sa

Ce vezi la Măștile Iubirii de la Antena 1

În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 16:00, Gabriela Cristea le aduce telespectatorilor Mireasa – Măştile iubirii, un fusion între emisiunea Mireasa, de la Antena 1 şi Mireasa – Capriciile iubirii, aftershow-ul difuzat pe Antena Stars.

Printre noutăţile pe care le va aduce Mireasa – Măştile iubirii se numără interviuri 1 la 1 atât cu concurenţii din casă aflaţi într-o stare de spirit sau o situaţie mai specială, cât şi cu persoane din exterior, dar relevante pentru show-ul de la Antena 1.

Citește și: Mireasa sezon 7, 27 februarie 2023. Dani și Daiana formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere

Totodată, Gabriela va merge în vizită la foşti concurenţi iubiţi de publicul reality show-ului matrimonial şi le va aduce telespectatorilor noutăţi din vieţile acestora. Pe lângă acestea, gazdei show-ului i se vor alătura în platou atât specialişti în relaţiile de cuplu, cât şi vedete din show-biz-ul românesc, care fie vor împărtăşi publicului din experienţele personale, fie vor veni pur şi simplu pentru a le face o surpriză concurenţilor.

Citește și: Mireasa Măștile Iubirii, 28 februarie 2023. Noua concurentă a avut o intervenție telefonică în direct. La ce întrebări a răspuns