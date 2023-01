Corina de la MPFM a născut. Traian, tatăl bebelușului, a postat primul selfie cu băiețelul lor

Corina și Traian au format unul dintre cele mai iubite perechi din casa "Mireasă pentru fiul meu".

Dragostea dintre ei a părea că va învinge toate obstacolele apărute în calea relației lor. Totuși, după multe certuri și împăcări, cei doi alegeau, la scurt timp după terminarea emisiunii, să meargă pe drumuri separate.

“Pot spune ca sunt cea mai fericită pentru că am făcut parte din această familie. Nu regret nimic. Lângă Traian am cunoscut iubirea adevărată. Acum sunt foarte fericită, am o altă relație. Aici în Spania am un loc de muncă stabil. La 21 de ani, mă pot declara o femeie împlinită. Cu familia mea am o relație bună, ținem legătura”, declara Corina, în 2014.

Din acel moment până la împăcare, nu avea să treacă mult. Iubirea lor a fost prea mare, așa că și-au mai dat o șansă. Acum, cei doi au doi copii superbi și o relație armonioasă.

Corina de la MPFM a născut. Traian, tatăl bebelușului, a postat primul selfie cu bebelușul

Corina și Traian de la Mireasă pentru fiul meu au acum doi copii. Cei doi tineri au o fetiță superbă, care este copia femeii, iar acum a adus pe lume un băiețel minunat.

Mândru de fiul său, Traian Enea a publicat primul selfie cu bebelușul. ”Copilul meu este aici”, a anunțat el în social media.

În fotografie, micuțul pare să fi venit recent pe lume și stă cuminte în brațele părintelui său. În spate se poate observa un pat de spital, semn că selfie-ul a fost realizat în unitatea medicală.

Felicitările au curs în comentarii: ”Felicitări! Mândră de voi! Să fiți sănătoși și fericiți!”, ”Sunteti binecuvantati!Sa va traiasca! Sa fiti cu totii sanatosi si fericiti!”.