Marian și Cristiana Stoica de la MPFM 4, portret superb de familie. Cei doi au o fetiță și un băiețel

Recent, Cristiana și Marian au sărbătorit ziua de naștere a micuțului la munte. De acolo, cei doi au împărțășit un portret emoționant de familie și mai multe fotografii cu cei doi pitici.

Cum arată familia Cristianei și a lui Marian de la MPFM 4

”Pe 28, Rian a împlinit 5 ani( Doamne ce repede trece timpul😪) și ne-a "dus" pe pârtie, asta a fost dorința lui❤❤💙💙. Au fost 2 zile frumoase, agitate și nebune🤣🤣🤣 Isabelle Maria este foarte independentă și ambițioasă, voia să facă totul singură, doar este fată mare🙈

Ne bucurăm că alături de noi, ca în fiecare an, nașii noștri fac tot posibilul și sărbătorim împreună. Mulțumim pentru tot!! Vă iubim!!

La mulți ani, Rianul nostru bun, sensibil, ascultător și iubitor!! Tot ce ne dorim este să fii sănătos și să ai o soartă bună!! Vă iubim minunile noastre!! Doamne ajută la toată lumea!! Și vă dorim numai bine!! ❤😘🥰🤗”, au scris Marian și Cristiana pe pagina lor comună de Facebook.

Cum a evoluat povestea de dragoste dintre Cristiana și Marian de la MPFM 4

În ciuda dificultăților pe care le-au întâmpinat, din cauza diferenței de vârstă, Cristiana și Marian au dovedit că se iubesc cu adevărat și au rămas împreună.

Ei sunt acum mai fericiți ca niciodată, mai ales că familia lor însumează patru membri. Cristiana și Marian au doi copii, un băiețel și o fetiță.

Între Marian și Cristiana există o diferență de 13 ani, aspect care i-a făcut pe mulți să le pună relația la îndoială. Și ei au considerat, nu o dată, că acest lucru le pune piedici.

La două luni după ce au decis să fie împreună, Marian și Cristiana se despărțeau pe motiv că nu sunt compatibili.

Cel care a inițiat despărțirea a fost Marian, care a concluzionat că perioada de două luni ar fi fost suficientă pentru ca el și Cristiana să formeze un cuplu solid însă, odată neîndeplinit acest aspect, relația era sortită eșecului.

“Cred că eu am fost de vină. Am spus lucruri care pe el l-au deranjat. Poate din greșeala asta o să învăț pe viitor. Mama și sora mea mi-au zis să fac ce simt, dar nu le-am lăsat să îmi zică unde am greșit pentru că vreau să îmi dau seama singură”, declara atunci Cristiana.

Dar sentimentele puternice i-au adus împreună și iată că, la șase ani de la acel moment, Marian și Cristiana au o familie superbă.

