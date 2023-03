Mireasa sezon 7, 1 martie 2023. Hatice, în lacrimi pentru că i s-a părut că Mihai e interesat de fata cea nouă

Noua concurentă a vorbit la telefon cu băieții, iar Mihai a reținut ce înălțime are aceasta și i-a comunicat și doamnei Loredana. Când a auzit că iubitul ei știe informații despr enoua concurentă, hatice a considerat că Mihai este interesat și s-a cupărat.

„Dar nu vine și un băiat nou să știu și eu ce înălțime are? Poate să mă deranjeze că bărbatul meu vine să-mi explice ce înălțime are, de unde e”, a spus Hatice.

Hatice și Mihai, moment tensionat în casa Mireasa

Inițial, Mihai a încercat să-și împace iubita, dar la un moment dat s-a supărat și el, pentru că nu i-a venit să creadă că a reacționat așa.

„Ce tot ai de te superi din orice? Mă enervezi. Iubirea mea, cu ce am greșit că am răspuns la întrebări. Are copilării, că de ce știu eu că are 1,70”, a spus Mihai.

„Era chestia că ai fost atent la această persoană, deși tu ești cu mine. Ai fost foarte atent, nu ți-a scăpat nimic”, a explicat Hatice.

„Haide că exagerezi acum. Iubire, ce ai? Cred că glumești. Pe mine mă amuză rău de tot ce ai putut să faci tu acum. Pe bune? Plângi pentru asta?”, a spus Mihai.

Mihai a plecat apoi de lângă Hatice, vizibil deranjat că iubita lui s-a supărat pentru un lucru pe care el îl consideră banal: „Mă deranjează și pe mine discuția asta. Am greșit că m-am născut”

În emisia live Hatice a fost tăcută și a umflat din umeri, întrebată ce va face cu gelozia.

