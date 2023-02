Mireasa sezon 7, 28 februarie 2023. Mama Sabrinei i-a trimis o scrisoare fetei, în care a pus la îndoială sinceritatea lui Dima

„Tind să cred că tu nu ești suficient la detaliile dintre voi. Cum poți să spui că ai atâtea sentimente pentru femeia de lângă tine, pe care spui că o vezi mama copiilor tăi, dar să nu simți să o iubești. Când i-ai spus despre cea mai mare traumă din viața ta el ți-a zis doar <<nu plânge>>. Eu nu judec, dar îți spun realitatea. Cu siguranță te aștepți să spun că e omul perfect, dar el nu e acolo așa cum ești tu. Eu știu că tu nu poți să joci teatru, dar nu pot spune același lucru despre el, pentru că nu m-a convins”, sunt câteva dintre vorbele regăsite în scrisoare.

„Ea a spus că nu are o problemă cu Dima. Astea sunt lucrurile care se spun din afară. Ea a spus că nu vrea să repet greșelile din trecut. Cel mai important e cum mă simt eu”, a spus Sabrina.

Mama Sabrinei a avut o intervenție telefonică în direct la Mireasa

„Atitudinea mea spune tot. Mama Sabrinei spune ce se vede pe Internet”, a spus Dima.

Ulterior, mama Sabrinei a avut o intervenție telefonică în direct, la Mireasa:

„Scrisoarea e scrisă marți după incidentul pe care l-am aflat cu multă durere în suflet. A trecut un timp în care s-au întâmplat multe. Eu am spus vocea poporului: e adevărat că eu ca mamă îmi doresc binele copilului meu, dar nu văd atât de neagră situația precum o văd alții și am vrut să-l avertizez pe Dima să fie atent la atitudine. Am spus că Dima joacă puțin teatru, așa cum cei din afară spun asta. Vreau să mă asigur, să-i dau tot felul de încercări, pentru a-mi demonstra că e ce trebuie pentru Sabrina”, a spus mama concurentei Mireasa.

„Mi se pare cam prea dintr-o dată schimbată atitudinea”, a spus Simona Gherghe.

„Este doar incertitudinea mea. Vreau ca Sabrina să fie bine”, a conchis mama Sabrinei.

