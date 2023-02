Mireasa, sezon 7. Bogdan a intrat în direct, după ce Irina și Alex au declarat că formează un cuplu. Ce le-a transmis

Când Bogdan a intrat în direct la emisiunea de la Antena Stars, în platou de aflau Irina, Alex și Roberto. Fostul concurent al sezonului 7 Mireasa a dorit să le amintească băieților despre afirmațiile pe care le-au făcut în trecut despre Irina.

„Vreau să încep cu Alex și cu Roberto. Cât am fost eu în casă ei au spus că Irina este materialistă, că eu nu o să fac față și că e falsă. Din punctul meu de vedere ei au fost falși. Când am ieșit din casă și Roberto și Alex au insistat la Irina. Cât am fost eu au vrut să mă îndepărteze să nu fac cuplu cu Irina. Și-au jucat oarecum o carte”, a spus Bogdan.

Ce a spus Bogdan despre Irina, după ce tânăra a anunțat că formează un cuplu cu Alex în casa Mireasa

Pentru Irina Bogdan nu a avut critici:

„Pe Irina nu o judec, pentru că eu nu am avut un cuplu cu Irina. Nu am avut o relație, eram doar într-o cunoaștere, doar că nu mi s-a părut corect ceu au făcut cei doi și față de mine și față de ea. Au spus că e falsă, materialistă și oarecum ei au uitat ce au spus cu două zile în urmă și au încercat să o cucerească pe Irina”, a spus Bogdan.

Concurentul care a pierdut cursa de eliminare și a părăsit casa Mireasa a dorit să evidențieze schimbarea de atitudine a lui Alex de când el a plecat din competiție.

„Cât am fost eu în casă aveați o părere anume și după ce am plecat eu v-ați schimbat părerile la 180 de grade. Pe Irina nu o condamn. I-am trimis și flori și un ursuleț și o scrisoare. Am sperat să mă cheme Irina în casă, să merg mai departe cu cunoașterea dintre noi doi”, a spus Bogdan.

„Am avut și noi dialoguri, am mai vorbit, am mai comunicat”, a răspuns Alex, vrând să-și justifice schimbarea de atitudine față d eIrina.

„Primele zile (n.r. de când a părăsit competiția) m-am gândit la Bogdan”, a spus Irina, iar Alex a venit și el cu o întrebare: „Și-acum te mai gândești la el?”, iar fata a spus „Nu”.

„Acum sunt într-un cuplu cu Alex. Mustrarea mea de conștiință nu e că formez un cuplu cu Alex, ci în legătură cu Bogdan, pentru că el îl consideră pe Alex un prieten”, a spus Irina.

„Le urez succes, în special lui Alex. O să aibă nevoie în lupta asta”, a spus Bogdan.

„N-am nicio luptă”, a răspuns Alex.

