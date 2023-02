Mireasa sezon 7. Verișoara lui Hatice nu e de acord cu o posibilă relație cu Mihai. Ce i-a replicat concurenta

Hatice continuă să facă pași spre Mihai, cu toate că băiatul spune că ea nu e persoana potrivită cu care să întemeieze o familie.

După imaginile în care erau extrem de apropiați, Mihai a zis că nu dorește o relație cu Hatice, iar verișoara fetei a sunat la Mireasa: Capriciile Iubirii de la Antena Stars.

Hatice, încurajată să nu formeze un cuplu cu Mihai

Verișoara lui Hatice a afirmat că Mihai pune etichete și că nu e potrivit să fie la brațul concurentei de la Mireasa sezon 7.

”Mă simt minunat să știu că pot să vorbesc cu ea. Îmi doream mult tare să o încurajez, noi o iubim mult mult și vrem să fie fericită și împlinită. Chiar ne-am îngrijorat foarte mult când am văzut-o plângând. Ne-am îngrijorat pentru că nu este pentru ea și știm că plânge numai în cazuri extreme, deci clar acolo a fost un caz extrem pentru ea, de a ajuns în acea situație.

Știu că este greu că locuiește cu alte persoane, nu se cunosc, într-o casă nouă. Este o situație mai dificilă, mai ales la ea care este o persoană directă, poate să fie înțeleasă greșit. O rog mult pe Hatice să se controleze și să evite aceste certuri.”, a afirmat Mihaela, verișoara lui Hatice.

”Chiar nu sunt de acord, dar respect... Nu sunt de acord cu Mihai, nu sunt de acord dacă Hatice l-ar alege pe Mihai. Mihai, din păcate, are tendința să eticheteze persoanele. Nu are curajul să-și pună întrebarea ”Dar cine este el?”. Tot ce vreau să-i spun lui Mihai că tot ce a fost și a făcut Hatice a făcut la o anumită vârstă. Acum are altă vârstă. S-a schimbat pentru ea însăși”, a mai zis verișoara lui Hatice.

Mihaela crede că Hatice ar alege greșit dacă i-ar da o șansă lui Mihai. ”Știi cum e, câteodată gura ți-o ia pe dinainte și nu îți dai seama sau poate nu te gândești că poți răni”, i-a zis Hatice verișoarei sale.

