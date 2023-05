Mireasa sezon 7. Discuția aprinsă pe care Iuliana și Roberto au avut-o cu o seară înainte de eliminare. Ce și-au reproșat cei doi

Iuliana și Anemona au intrat în cursa de eliminare și după finalizarea jurizării, a reieșit faptul că Iuliana este concurenta care pleacă acasă. Despărțirea de concurenți a fost una grea, având în vedere că Iuliana era genul de persoană care îi ținea pe toți în priză prin comportamentul ei degajat. Pe parcursul competiției, concurenta s-a apropiat de Roberto, însă cei doi au ajuns rapid la concluzia că nu se potrivesc. Chiar cu o seară înainte de ediția eliminatorie, Iuliana și Roberto au avut din nou o discuție în contradictoriu.

Iuliana și Roberto, discuții aprinse despre posibilitatea de a forma un cuplu. „Gelozia”, principalul factor de scandal

Înainte cu o seară de ediția eliminatorie, Iuliana și Roberto au discutat din nou despre ei doi și despre motivele pentru care nu ar putea fi un cuplu. Iuliana i-a prezent lui Roberto o ipoteză conform căreia ea vrea să petreacă timp liber și cu prietenii ei, moment în care Roberto a luat foc și a recunoscut că nu are încredere în femei.

Mireasa Sezonul 7, 5 mai 2023. Iuliana a părăsit competiția!

Iuliana: Stai să facem o ipoteză. Suntem într-o relație, urmează să ne căsătorim, stăm împreună. Tu joi și vineri lucrezi, poate eu joi și vineri am liber și vreau să merg să-mi cumpăr ceva, vreau să mă văd cu prietenele mele. Tu la date ai zis: preferi să ieși pe afară în loc să stai cu mine? Ai dat cu stângul în dreptul.

Roberto: Normal că dacă eu sunt la muncă, tu poți să ieși cu oricine, dar eu dacă sunt acasă, preferi să ieși cu oricine, în loc să stai cu mine? Eu am spus altfel. Dacă eu sunt liber joi și vineri, și tu la fel, prefer să stau cu tine, decât să mă duc cu prietenii mei sau în altă parte sau să am orice altă activitate.

Iuliana: Eu așa am spus și tu ai contracarat. Eu nu sunt posesia ta, ca să-mi spui tu mie că nu am voie să mă duc acolo.

Roberto: Nu accept să se ducă o fată, mai ales dacă vrea să-și facă familie cu mine.

Iuliana: Aici e vorba de neîncrederea în tine, nu în mine. Nu ai încredere în femei, de ce îți dorești cu atâta ardoare să-ți faci o relație și să te căsătorești?

Roberto: Păi uite că poate mă face cineva să am încredere. Am avut foarte multă încredere. Am fost înșelat de două ori și am iertat. Cine făcea așa ceva de aici?

Iuliana: Nu ești singurul care a acceptat și asta e problema ta. Nu trebuie să vii să te lauzi.

Iuliana: Ai o altă ideologie și ideologia ta pentru mine este egală cu zero.

Roberto: Și tu pentru mine la fel.

Iuliana a luat foc din cauza exprimării greșite a lui Roberto, după ce acesta în loc să spună că ideologia Iulianei este egală cu zero a spus că ea este egală cu zero în fața lui. Concurenții au încercat să aplaneze conflictul dintre cei doi. Ulterior, în emisiunea „Miresa - Capriciile Iubirii”, Iuliana a recunoscut că a avut reacții deplasate la nervi și spune că atât ea și cât și Roberto și-au cerut scuze unul altuia.

Iuliana, ultimele declarații înainte de a pleca din casa Mireasa

Gabriela Cristea a întrebat-o pe Iuliana ce lecții a învățat în casa Mireasa, iar ea a oferit un răspuns surprinzător.

„Eu îți doresc fericire multă și să ți se îndeplinească toate visurile. Ai învățat vreo lecție aici?”, a spus Gabriela Cristea.

Mireasa sezon 7, 25 aprilie 2023. Iuliana, deranjată după ce Roberto a spus că a renunțat ușor la el: „Mi-am călcat pe orgoliu”

Iuliana: Da. Să fiu mai atentă la comportamentul meu. Să nu mai fiu atât de copilăroasă uneori pentru că majoritatea au interpretat scutul meu, copilăria asta, zăpăceala asta este un scut pentru mine să mă mențin sănătoasă din punct de vedere mental.

Gabriela Cristea: Păi și atunci de ce vrei să-l rupi?

Iuliana: Poate că ar trebui să renunț cât de puțin la el. Poate că ar trebui să-mi găsesc o altă metodă. Oricum am arătat cine sunt eu cu adevărat. Eu așa mă comport și în afara emisiunii, nu este ca și cum am avut eu o mască pe care mi-am pus-o de la început. Nu am interpretat un rol.