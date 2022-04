Gala Mireasa sezonul 5, 16 aprilie 2022. Dani, experiență dincolo de moarte: Mi-am văzut spiritul!

Ediția de Gala din data de 16 aprilie 2022 a emisiunii Mireasă, sezonul 5. Vineri Dani și-a pus sufletul pe tavă în fața lui Vali și Perneș. ”În suflet am niște chestii care mă macină, am niște răni pe care nu le-am vindecat. Am vrut doar să mă cunoască lumea, să recunosc că am greșit. N-am cum să-mi cer scuze”, a spus acesta în lacrimi.

