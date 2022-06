Gala Mireasa sezonul 5, 18 iunie 2022. Ce părere are mama lui Perneș despre situația dintre Sabrina și fiul ei?

Ediția de Gala din data de 18 iunie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Doamna Valeria, mama lui Perneș a avut o interveție telefonică în cadrul emisiunii în care și-a exprimat părerea în referitor la ceea ce se întâmplă în relația fiului ei cu Sabrina. ”E foarte urât ce se vede, nu vreau să cert pe niciunul, nu am niciun motiv. Dacă ei nu se înțeleg, era mai bine să pună punct, era mai frumos. Atâta ceartă se vede urât de afară. Task-ul cu dormitorul împreună... nici nu vreau să comentez ce a fost afară. (...) Tot timpul am încercat să o înțeleg pe Sabrina. Am zis că așa e firea ei, că e o fată mai rece, că se va deschide cu timpul și va fi bine între ei. M-am gândit că o să se înțeleagă. Sabrina nici în ziua de azi nu discută cu Perneș. Indiferent dacă vor rămâne împreună, ea va trebui să discute cu soțul ei. Multe discuții pe care nu le are cu Perneș, le discută cu doamna Dana și Larisa.”, a zis doamna Valeria.

