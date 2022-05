Gala Mireasa sezonul 5, 28 mai 2022. Alisia, eliminată din competiție!

Ediția de Gala din data de 28 mai 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. În urma voturilor Mireasa Saptămânii a fost desemnată Giovana, Mireasa Săptămânii - Sese, Mama Săptămânii - doamna Mioara, iar, la final, Alisia a fost eliminată. ”Mă bucur că am avut ocazia să vin la această emisiune. Am cunoscut oameni minunați și mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe Răzvan”, a spus aceasta.

