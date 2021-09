Mireasa Sezonul 4, 15 septembrie 2021. Ana și Andrada s-au sărutat?! Ion: Eu așa am văzut!

În ediția din 15 septembrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, Ion a observat că în seară petrecerii un eveniment inedit: Eu și Raluca nu am fost singurii care s-au sărutat aseară! Am înnebunit când le-am văzut împreună". Andrada și Ana au auzit despre acuzele lui Ion și infirmă evenimentul: Noi am vorbit de mâncare, nu am făcut nimic. Nici nu era Andrada pe aici... Cred că făcea caterincă."

Miercuri, 15.09.2021, 14:51