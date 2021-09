Mireasa Sezonul 4, 28 septembrie 2021. Speranța este încărcată emoțional. Psihologul Eduard a venit s-o vadă

În ediția din 28 septembrie 2021, de la Mireasă Sezonul 4, la mai puțîn de o zi la intrarea în casă, starea emoțională a Speranței era foarte delicată. Amalia a încercat s-o încurajeze: "Am așa un nod in gât, vreau să plâng și nu pot". Însă, explicațiile Speranței dădeau de înțeles că nici măcar nu-și poate exprimă durerea ce o apasă: Am un gând, așa, mare, că o am pe bunica acasă care-i bolnavă și singură".

Marti, 28.09.2021, 15:46