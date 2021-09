Mireasa Sezonul 4, 30 septembrie 2021. Andrada, confesiune la Victor: "Am făcut videochat"

În ediția din 30 septembrie 2021, de la Mireasa Sezonul 4, Victor și Andrada, se pare că sunt îndeajuns de maturi și de puternici încât să nu fie afectați de vreo veste mai puțin plăcută: Am primit din afară mesaje în care mi se spunea că am făcut videochat. Victor: Dacă ai făcut, bravo, nu-mi pasă! Poți să faci in continuare".

Joi, 30.09.2021, 14:37