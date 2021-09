Mireasa Sezonul 4, 30 septembrie 2021. Andrada, dezvăluire șoc: Am făcut videochat!

În ediția din 30 septembrie 2021, de la Mireasă Sezonul 4, Andrada i-a spus doamnei Lenu, bunica lui Victor, adevărul despre trecutul ei: O luna și jumătate din viață mea, am rămas fără job, mi-am dat demisia înainte de pandemie și în disperarea de lipsa de bani am făcut videochat... Am lucrat de acasă, conturile au fost făcute de mine".

Joi, 30.09.2021, 14:29