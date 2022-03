Mireasa Sezonul 5, 1 martie 2022. Nora simte că nu este acceptată de familia lui Leo

Ediția din data de 1 martie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. În ultima vreme, în cuplul dintre Leo și Nor se pare că se duc lupte grele: "Nimeni nu îmi ține partea, nu am venit aici să mă joc cu nimeni.... Am venit aici să-mi găsesc pe cineva, mă afectează tot ce se spune despre mine... Am fost foarte corectă...."

Marti, 01.03.2022, 16:17