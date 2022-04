Mireasa Sezonul 5, 21 aprilie 2022. Bunica Elena nu este mulțumită de comportamentul Yanei

Ediția din data de 21 aprilie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Bunica Elena nu este mulțumită de comportamentul Yanei: "A zis că stă trei luni și după pleacă în Moldova... Interesul ei este să își facă buletin de România... Ea a venit să facă show... Am încercat s-o avertizez și pe Elena, dar face ceea ce vrea ea... A zis că nici un băiat din casă nu are bani s-o ducă în zece țări..."

Joi, 21.04.2022, 16:34