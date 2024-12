Cum arată Ștefan Hrușcă, la 67 de ani. Toată lumea îi iubește colindele și e curioasă ce mai face

La 67 de ani, artistul își păstrează farmecul și energia caracteristice, continuând să impresioneze publicul cu vocea sa inconfundabilă. Deși locuiește în Canada, Ștefan Hrușcă revine anual în România pentru a susține concerte de Crăciun, menținând vie tradiția colindelor.

Ștefan Hrușcă, născut pe 8 decembrie 1957 în Ieud, Maramureș, este cunoscut mai ales pentru colindele sale tradiționale. A debutat în 1981 alături de Cenaclul Flacăra, susținând peste 1.000 de spectacole până în 1984.

În 1991, s-a stabilit în Toronto, Canada, alături de soția sa, Geanina, și cei doi copii, Andra și Ștefan Jr. Soția sa este considerată sufletul familiei, iar cei doi copii lucrează în domeniul IT și au interese în modă.

Deși nu mai locuiește în România, artistul revine constant în țară și îi încântă pe oameni cu muzica sa de Crăciun. Anul acesta nu a făcut excepție.

Ștefan Hrușcă, colindătorul pe care românii îl ascultă cu drag de Sărbători

De-a lungul carierei, Hrușcă a cules și interpretat numeroase colinde tradiționale din diverse regiuni ale României. A colaborat cu poetul George Țărnea în acest demers, continuând să adune colinde și după trecerea acestuia în neființă. Prietenii și cunoscuții din țară îl informează despre persoane care cunosc colinde vechi, permițându-i să mențină autenticitatea repertoriului său.

În decembrie 2024, Ștefan Hrușcă a susținut un concert la Teatrul Național din Iași, continuând tradiția spectacolelor de Crăciun. De asemenea, a lansat recent un nou album de colinde, disponibil pe platforme de streaming, demonstrând că pasiunea sa pentru muzică rămâne vie.

În ciuda distanței, Hrușcă păstrează legătura cu rădăcinile sale maramureșene, revenind periodic în România pentru a-și bucura fanii cu interpretările sale. Câteva imagini de la concertele susținute de Sărbători arată că este neschimbat și că impactul pe care îl face cu muzica sa este același ca la începutul carierei.

Cum a descoperit Ștefan Hrușcă pasiunea pentru colinde

Colindele interpretate de Hrușcă au devenit simboluri ale sărbătorilor de iarnă, fiind ascultate cu plăcere de români de toate vârstele. Dar cum a devenit pasionat de ele? Artistul spunea la un moment dat că a învățat colindele încă din copilărie, iar pasiunea pentru muzică o are tot de pe atunci.

„O grămadă le ştiu de-acasă, din Ieud, primele colinde. După aia am început să merg prin ţară şi am cules. Într-o primă fază singur, pe urmă l-am avut pe George Ţărnea cu mine şi m-a ajutat el foarte mult. Am continuat şi după ce s-a stins George. Am prieteni în ţară care sunt ca vestitorii: Ştefane, vezi că în zona aceea am o mătuşă care ştie câteva colinde, te interesează? Şi aşa ajung în multe locuri din ţară', a spus acum ceva vreme artistul pentru Jurnalul.ro.

Cele mai iubite colinde ale lui Ștefan Hrușcă, potrivit Spotify

Ștefan Hrușcă este renumit pentru interpretarea colindelor tradiționale românești, multe dintre acestea fiind foarte populare pe platforma Spotify. Iată câteva dintre cele mai îndrăgite colinde ale sale. Aceste colinde reflectă măiestria interpretativă a lui Hrușcă și contribuie la păstrarea vie a tradițiilor românești de Crăciun.

Afară Ninge Liniștit. Această colindă evocă atmosfera liniștită și magică a nopților de iarnă, fiind una dintre cele mai ascultate piese ale artistului.

Aseară, Pe-Nserate. O colindă care povestește despre vestea nașterii Mântuitorului, transmisă de îngeri păstorilor, captivând prin melodia sa liniștitoare.

Linu-i lin. Această colindă tradițională este apreciată pentru simplitatea și profunzimea mesajului său, fiind interpretată cu emoție de Hrușcă.

Trei Păstori. O colindă clasică ce relatează întâlnirea celor trei păstori care pornesc să vadă Pruncul Sfânt, melodia fiind îndrăgită de publicul larg.

O, Ce Veste Minunată. Una dintre cele mai cunoscute colinde românești, interpretarea lui Hrușcă aduce un plus de emoție și căldură acestei piese.