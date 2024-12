Crăciunul, sărbătoarea bucuriei și a liniștii sufletești, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Andreea Bostănică, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România.

Andreea Bostănică, recunoscută pentru stilul său de viață opulent și pasiunea pentru lux, a trăit un moment de cumpănă chiar în Ajunul Crăciunului. Andreea și-a pierdut una dintre cele mai prețioase bijuterii – o brățară care valorează peste 20.000 de euro.

Motivul pentru care Andreea Bostănică a izbucnit în lacrimi pe internet în Ajunul Crăciunului. Ce a pățit

Andreea Bostănică a împărtășit incidentul cu urmăritorii săi pe rețelele sociale, unde a apărut în lacrimi și vizibil afectată de cele întâmplate. Vedeta a explicat că pierderea brățării a fost o lovitură grea, având în vedere atât valoarea materială, cât și cea sentimentală a bijuteriei.

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, a declarat aceasta.

Cu ochii înlăcrimați, Andreea a publicat și o fotografie în care apare tristă și dezamăgită, spunând că este cel mai greu moment pe care l-a trăit de sărbători. Aceasta a recunoscut că a verificat toate locurile în care a fost în ultimele zile, însă fără succes.

Bijuteria pierdută nu era una obișnuită. Conform informațiilor dezvăluite de influenceriță, aceasta făcea parte din colecția unui brand exclusivist, renumit pentru creațiile sale de lux. Brățara valora peste 20.000 de euro și era una dintre piesele preferate ale Andreei. În ciuda averii impresionante deținută de vedetă – incluzând o mașină de sute de mii de euro și case somptuoase – pierderea acestei bijuterii a fost resimțită ca o adevărată tragedie personală, potrivit spynews.ro.

Fanii nu au întârziat să reacționeze, unii exprimându-și susținerea și oferindu-i mesaje de încurajare, în timp ce alții au criticat reacția vedetei, considerând-o exagerată. „Sunt doar lucruri materiale”, i-au transmis unii urmăritori, însă pentru Andreea, această pierdere a avut o însemnătate mult mai profundă.

Deși Crăciunul este o perioadă dedicată familiei și lucrurilor care contează cu adevărat, Andreea a recunoscut că nu își poate ascunde dezamăgirea.