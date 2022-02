Mireasa Sezonul 5, 24 februarie 2022. Alexandra și Aron au pus punct relației!

Ediția din data de 24 februarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Ziua de miercuri părea că a decis soarta cuplului Aron - Alexandra, însă ce mintea înțelege sufletul refuză să accepte. ”Nu are rost să o lungim. Punem punct! Din greșelile mele din trecut am învățat că nu trebuie să faci totul cu inima. Am fost călcată în picioare în fosta relație!”, a spus aceasta.

