Mireasa Sezonul 5, 25 ianuarie 2022. Nora, despre fosta căsnicie: Am fost înșelată

Ediția din data de 25 ianuarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa poveștile sunt legate de suflete, iar fiecare suflet este legat de un destin al său. ”Fostul meu soț este lăutar ungur. Am fost înșelată. Am trecut o dată, dar a doua oară, nu. El are aere de vedetă. Eu purtam verigheta, însă el nu o purta”, a spus Nora despre fosta ei relație.

Marti, 25.01.2022, 14:42