Cum arată acum și cu ce se ocupă Simona Sensual, la 41 ani. Ce afacere are vedeta care a cucerit cu frumusețea ei

La începutul anilor 2000, Simona Sensual a devenit o figură proeminentă în peisajul monden românesc, cunoscută pentru aparițiile sale provocatoare și implicarea în diverse proiecte media.

Simona Sensual, pe numele real Oana Ștefania Suhoi, s-a născut pe 15 ianuarie 1983 în București, România.

Ea a devenit faimoasă după ce a pozat pentru o revistă în care au mai apărut apoi și Nicoleta Luciu, Daniela Gyorfi și Anda Adam. Apoi Simona debutat ca asistentă TV și a fost extrem de îndrăgită de public datorită frumuseții sale și a faptului că er o tânără lipsită de inhibiții.

Ce mai face și cum arată acum Simona Sensual

Simona a câștigat rapid notorietate datorită prezenței sale în emisiuni de televiziune și pictoriale îndrăznețe. A fost adesea subiectul tabloidelor, care relatau despre viața sa personală și aparițiile publice. Relația sa cu Nicu Maharu, un personaj cunoscut în lumea mondenă, a fost intens mediatizată, contribuind la creșterea popularității sale.

Pe lângă aparițiile în reviste și emisiuni TV, Simona a încercat și o carieră muzicală. Blondina a lansat câteva piese, printre care "Trandafirul de la tine".De asemenea, a fost implicată în diverse proiecte de televiziune, fie ca asistentă TV, fie ca invitată în emisiuni de divertisment.

După o perioadă de expunere intensă, Simona a ales să se retragă treptat din viața publică. Ea a renunțat la aparițiile în emisiuni și la viața mondenă, dedicându-se unor activități mai discrete. Această decizie a fost influențată și de dorința de a-și redefini cariera și de a se concentra pe aspecte mai personale ale vieții sale.

În prezent, Simona Suhoi s-a reinventat, orientându-se către domeniul nutriției și fitness-ului medical. Simona a urmat cursuri de specializare și a obținut certificări în acest domeniu, dorind să împărtășească cunoștințele acumulate cu cei interesați de un stil de viață sănătos. De asemenea, a dezvoltat o linie de produse naturiste, promovând beneficiile unui regim alimentar echilibrat și ale suplimentelor de calitate.

Pe lângă implicarea în nutriție și fitness, Simona deține un laborator de patiserie, unde produce diverse delicatese. Ea a investit în utilaje moderne și se asigură că produsele oferite respectă standarde înalte de calitate. Această activitate reflectă pasiunea sa pentru gastronomie și dorința de a oferi produse sănătoase și gustoase clienților săi.

„Am terminat niște cursuri de nutriție și medical fitness coaching. Eu sunt dependentă de sport. Dacă nu alerg o zi, nu mă simt bine. Nu pot spune că am slăbit, mai degrabă mă mențin «în parametri» și încerc să rămân într-o formă cât mai bună. Lumea zice că sunt schimbată, dar eu nu-mi dau seama. Mi se pare că am rămas la fel”, a declarat Simona Sensual pentru FANATIK.

Din punct de vedere personal, Simona a trecut printr-o transformare semnificativă. Fosta asistentă TV a renunțat la stilul de viață haotic și la imaginea provocatoare care a consacrat-o, adoptând un stil de viață mai echilibrat și mai sănătos. Această schimbare este vizibilă și în aspectul său fizic, fiind acum aproape de nerecunoscut față de perioada sa de glorie mondenă.

Simona și-a exprimat intenția de a publica o carte în care să împărtășească experiențele sale de viață, lecțiile învățate și sfaturi pentru cei care doresc să urmeze un parcurs similar de reinventare personală și profesională.

La 41 ani, Simona pe lânga pasiunea ei pentru fitness și nutriție, ea se relxează pictând, desenând și cântând la pian. Vedeta a recunoscut că face aceste activități ca o formă de terapie, fără a dori să le monetizeze.

„Cu un cuțit faci multe. Eu mi-am găsit o metodă de relaxare. Nu e vorba de bani, nu am făcut bani din pasiunile mele. E o metodă de terapie. Nu, în niciun caz.

Momentan vreau să renovez la locația mea, vreau să fac avangardist. Am avut perioade în care am simțit nevoia să desenez, eu și cântam la pian. Am postat pe Facebook și am primit reacții pozitive. Poate pe viitor voi face bani din asta”, a transmis ea, la un moment dat, potrivit Playtech.ro.

Parcursul Simonei Sensual este un exemplu de tranziție de la o viață mondenă intens mediatizată la o carieră dedicată sănătății și bunăstării. Determinarea sa de a se reinventa și de a contribui pozitiv în viețile altora demonstrează capacitatea de adaptare și evoluție personală, indiferent de provocările întâmpinate de-a lungul timpului.

