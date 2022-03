Mireasa Sezonul 5, 29 martie 2022. Nora, explicații despre trecutul ei: Nu era căsătorit!

Ediția din data de 29 martie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Nora nu vrea să dea detalii din fosta relație: "Nu vreau să zic ce vârstă are... Nu am știut ce vârstă are când am început relația... Nimeni nu știe de ce am început o relație cu el... De ce am fost într-o relație cu dansul mă privește pe mine și pe partenerul meu cu care o să am relație... Îmi asum că am mințit".

Marti, 29.03.2022, 15:59