Mireasa Sezonul 5, 31 ianuarie 2022. Primul cuplu oficial din Casa Mireasa! Aron și Alexandra s-au sărutat LIVE!

Ediția din data de 31 ianuarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Aron și Alexandra formează primul cuplu oficial din Casa Mireasa! Cei doi s-au sărutat LIVE chiar în timpul emisiunii! Alexandra are 22 de ani și s-a înscris la Mireasa pentru că vrea să-și găsescă jumătatea, iar Aron s-a născut pe 13 martie 1999 la Caraș Severin, în Caransebeș. Mai are un frate mai mic cu un an și 4 luni. Mama e cantor bisericesc și tata e preot ortodox.

Luni, 31.01.2022, 15:35