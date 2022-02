Mireasa Sezonul 5, 4 februarie 2022. Doamnei Dana nu-i convine că Alina îl place pe Valentin!

Ediția din dat1 de 4 februarie 2022 a emisiunii Mireas1, sezonul 5. În ultimul timp, Valentin și Alina nu ratează nicio șansă de interacțiune. Iar subiectele de disctutie variază în funcție de interese: Ai vrea să te însori?... Am suferit de sufocare, la multe crize de gelozie... Am avut o relație toxică..." Doamna Dana: "Eu am zis de la început că are ochi doar pentru Alina".

