Mireasa Sezonul 6, 29 august 2022. Cine este Raluca Preda, noua concurentă ?

Ediția din data de 29 august 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul6. Raluca Preda, a venit cu scopul principal de a se căsători la „Mireasa”. „Am locuit în Anglia, unde am profesat ca inspector de resurse umane. Am iubit, am regretat, am fost dezamăgită, însă nu mi-am pierdut speranța că îmi voi găsi sufletul pereche. Îmi doresc un bărbat loial, frumos și sincer,” a spus aceasta.

Luni, 29.08.2022, 15:57