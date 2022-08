Mireasa Sezonul 6, 30 august 2022. Denisa Dumitru, părăsită de tatăl ei în copilărie

Ediția din data de 30 august 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6. Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 s-a înscris în show-ul matrimonial pentru a-și găsi jumătatea. Are câteva cerințe după care se orientează când vine vorba de bărbați, dar și multe aspecte peste care ar trece ușor cu vederea. Iată cum s-a descris concurenta. „Pasiunile mele sunt echitația, călătoritul. Pe la 4 ani, părinții mei s-au despărțit, nu l-am mai văzut pe tata de atunci, am stat cu mama și am fost foarte fericită. Tata era un om violent, am ajuns foarte bine fără e”, spune ea.

Marti, 30.08.2022, 15:17