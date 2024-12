Mireasa sezonul 10, 17 decembrie 2024. Daiana și Cristi, Fantasy Date la o fermă de cerbi

Ediția din data de 17 decembrie a emisiunii Mireasa, sezonul 10. Cristi și Daiana au avut parte de momente unice la Fantasy Date, într-un cadru alb, feeric, la o fermă de cerbi: „De când am început să am sentimente pentru ea, am început să o văd cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă”, declara tânărul.

Marti, 17.12.2024, 16:36