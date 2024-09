Albert și Laura, foștii concurenți ai emisiunii Mireasa, au fost prezenți la Capriciile Iubirii și au vorbit deschis despre relația lor din prezent.

Laura și Albert de la Mireasa au format unul dintre cuplurile cele mai complicate din sezonul lor. Cei doi s-au despărțit destul de des și au avut mereu nelămuriri. Iată ce au spus la Capriciile Iubirii!

Albert și Laura au vorbit deschis despre relația lor și vacanța petrecută împreună. Ce au spus la Capriciile iubirii

Cei doi foști concurenți de la Mireasa au vorbit deschis despre relația lor din prezent, dar și despre vacanța în care au mers împreună de curând, doar ei doi.

Prezentatoarea emisiunii Mireasa. Capriciile Iubirii, Gabriela Cristea, a pus mai multe întrebări pentru a vedea dacă între ai au mai rămas sentimente, însă lucrurile au fost destul de incerte. Deși au spus că nu mai formează un cuplu, faptul că au mers doar ei doi într-o vacanță de o săptămână a pus pe toată lumea pe gânduri.

Iată ce au spus ei doi:

„Ne era dor să mai stăm în casă. Noi oricum am vorbit din emisiune că vrem într-o vacanță la căldură. Dvs ce vă doriți? Am fost într-o vacanță să ne lămurim ce vrem în viață”, spune Albert.

„Vreau să văd și eu casa. Acum, viața mea este frumoasă. Pot să vorbesc doar despre viața mea, că nu-l pot include pe e. Am fost în vacanță, am rămas prieteni. Amândoi am plătit vacanța. O săptămână am stat în vacanță. După ce am ieșit din emisiune mi-a fost greu, nu știam ce să fac cu viața mea. M-am închis mult în mine după emisiune și m-am gândit la tot ce s-a întâmplat. Acum știu ce vreau de la viață, vreau un om lângă mine care știe ce vrea!”, spune Laura.

„Oamenii merg în vacanță de prieteni în gașcă. Ați vrut să vă dați seama dacă sunteți prieteni cu beneficii”, întreabă Gabriela Cristea.

De ce s-au despărțit Laura și Albert în timpul show-ului matrimonial

„După o perioadă nu ne-am mai regăsit noi, nu am mers pe aceeași lungime de undă, viziunile noastre au fost diferite. Nu ne mai simțeam noi bine”, a spus Albert.

„Asta e părerea ta. Eu cred că l-a dat puțin înapoi faptul că eu mă gândeam la căsătorie. Am spus de mai multe ori că eu îmi doresc pe cineva care înr-un an-doi ar vrea să facă pasul ăsta. Dacă era să fim mpreună, eu îmi doream să locuim împreună. Chestia asta l-a speriat puțin și de mult eori nu puteam discuta anumite lucruri cu el pentru că simțeam că nu vrea să vorbească, să nu fie anumite discuții”, a spus Laura.