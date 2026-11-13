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Alberto, votat de telespectatori să plece de la Mireasa! Procentul a fost unul uriaș: „Asta am meritat”

Alberto a primit un procent uriaș de voturi din partea telespectatorilor pentru a părăsi emisiunea „Mireasa”. Ce a declarat concurentul și cum a reacționat Paula.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 16:24 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 16:25
Alberto, votat de telespectatori să plece de la Mireasa! Procentul a fost unul uriaș | facebook
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Alberto a trecut prin momente tensionate în emisiunea „Mireasa”, după ce a ajuns în cursa de eliminare. Comportamentul său din ultima perioadă a fost unul dintre subiectele discutate în platou, iar concurentul a recunoscut că regretă anumite reacții.

Nici iubita lui, Paula, nu și-a ascuns emoțiile și a mărturisit că se teme de plecarea partenerului său. Votul telespectatorilor a fost însă unul categoric: 83,21% dintre cei care au votat au dorit ca Alberto să părăsească emisiunea.

Alberto a recunoscut că a greșit. Ce le-a spus telespectatorilor

Înainte de aflarea rezultatului, Simona Gherghe a deschis discuția despre comportamentul lui Alberto și despre motivele pentru care acesta a ajuns în cursa de eliminare. Concurentul nu a încercat să își justifice toate reacțiile. El a recunoscut că au existat momente în care nu și-a putut controla emoțiile și că ulterior i-a părut rău pentru felul în care s-a comportat.

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„Chiar dacă am fost acuzați de oameni că sunt un om rău, adevărul e că sunt om. Am momente și gesturi, dar nu sunt agresiv. La jumătate de oră îmi trece și mă simt foarte prost pentru ce am făcut. Regret ce-am făcut pentru că nu denotă maturitate. În ochii publicului, sunt un dezastru pe picioare. Ei se gândesc că dacă fac așa aici, ce o să fac acasă. Nu am avut certuri cu mame, cu fete, că au fost mici injurii, etichete, s-au rezolvat repede, pentru că n-am judecat pe moment”, a spus Alberto.

Logodnicul Paulei a recunoscut că nu este atât de îngrijorat pentru propria situație, cât pentru posibilitatea de a fi despărțit de Paula.

„N-am emoții pentru mine, pentru Paula am foarte mari emoții”, a mărturisit acesta.

La rândul ei, Paula a recunoscut că îi este teamă să nu își piardă partenerul din competiție. Totuși, aceasta a spus că se așteaptă ca votul publicului să fie în defavoarea lui.

„Am emoții pentru că n-aș vrea să plece. De ce n-am emoții? Pentru că parcă știu care e răspunsul. Mă aștept să fie votat să plece”, a declarat Paula.

Paula, dezamăgită de voturile colegilor de la Mireasa

Discuția a continuat cu reacțiile Paulei față de persoanele care au votat ca Alberto să părăsească emisiunea. Aceasta a spus că a fost dezamăgită de unele dintre colegele sale și de mamele din casă. În opinia ei, anumite persoane nu își doresc ca relația lor să continue în competiție.

„Am rămas dezamăgită de unele persoane care l-au votat să iasă din emisiune. Mi s-a părut o chestie cam multe fete din colegele mele și mamele, în afară de doamna Flori, clar. Cred că unele persoane se vor bucura dacă va părăsi emisiunea. Suntem un cuplu iubitor, dar suntem un pic mai diferiți de alții, să nu mai avem șansa de căsătorie, de premiu”, a spus Paula.

Alberto a intervenit și a susținut că persoanele care încearcă să o atace pe Paula își fac singure rău.

El a vorbit și despre experiența trăită în emisiune, pe care o consideră una specială.

„Pentru mine, această experiență este una unică, specială. Am învățat că autocontrolul e bun.

Îmi voi petrece timpul alături de Paula. Dacă vor mai exista discuții, voi participa cu vorbe specifice unei discuții normale, fără injurii”, a mai declarat Alberto.

Alberto crede că voturile colegilor ar putea fi o strategie

Simona Gherghe a vrut să afle și dacă Paula consideră că voturile primite de Alberto din partea concurenților au fost parte dintr-o strategie. Prezentatoarea a întrebat-o dacă nu cumva unii dintre cei din casă au încercat să elimine un cuplu pe care îl consideră puternic.

Paula nu a putut spune cu certitudine că a fost vorba despre o strategie, însă a recunoscut că nu i s-a părut corect ce s-a întâmplat.

„Acum nu știu dacă a fost o strategie. Mie nu mi s-a părut corect, atât”, a spus aceasta.

Alberto a admis că este posibil ca voturile să fi fost influențate de astfel de intenții. Întrebat cine ar fi principalul strateg, concurentul a răspuns: „Toți cei care au fost împotriva mea.”

Simona Gherghe l-a întrebat și dacă mai are pe cineva în vizor în ceea ce privește o posibilă căsătorie. Alberto a răspuns că nu și că, în acest moment, Paula este persoana alături de care își dorește să continue.

De ce regretă Alberto comportamentul din emisiune

Întrebat de Simona Gherghe ce regretă cel mai mult, Alberto a fost categoric. Acesta a spus că reacțiile sale au fost principala problemă.

Concurentul a explicat și ce s-a întâmplat în timpul taskului din cabină, moment în care spiritele s-au încins. Potrivit lui, totul a pornit după ce Paula s-a împiedicat și a căzut. Ulterior, mai mulți colegi au început să țipe, iar Alberto a crezut că strigătele erau îndreptate către el.

„La task-ul cabinei, totul a pornit de la Paula, că s-a împiedicat și a căzut. Ulterior, în cabină, au început colegii să țipe. Maria a țipat, am crezut că a țipat la mine, dar a țipat la doamna Flori. Am crezut că se țipa la mine, nu mai făceam față la țipete”, a explicat Alberto.

Simona Gherghe l-a întrebat de ce crede că telespectatorii ar putea vota pentru eliminarea lui. Răspunsul concurentului a fost unul direct: „Că n-am avut un comportament adecvat acestei emisiuni.”

Alberto a precizat că nu are așteptări de la ceilalți concurenți și că își asumă greșelile. El a spus că nu se consideră apropiat de cineva în mod special și că nu vrea să judece pe nimeni pentru voturile primite.

„Nu, îmi asum că am greșit. Nu judec. Asta am meritat, până la urmă”, a mai spus concurentul.

Ce procent a primit Alberto la votul telespectatorilor

După toate discuțiile, a venit momentul aflării rezultatului. Simona Gherghe a anunțat că a fost înregistrat un record de voturi și a prezentat întrebarea adresată publicului: dacă își dorește ca Alberto să părăsească emisiunea „Mireasa”.

Răspunsul a fost unul categoric. 83,21% dintre telespectatorii care au votat au ales ca Alberto să plece din competiție.

În urma rezultatului, concurentul a primit o invitație de a participa timp de două săptămâni la emisiunea „Capricii”.

alberto si paula mireasa
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