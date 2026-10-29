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Ce note a primit Claudio, noul concurent, din partea fetelor. Acesta și-a spus povestea de viață în fața tuturor

Claudio, noul concurent din casa Mireasa, a dezvăluit că s-a întors pentru o perioadă în România cu un singur scop, acela de a-și găsi aleasa inimii. Ce note i-au oferit fetele și ce părere au avut acestea.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 10:08 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 10:09
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Venirea lui Claudio în casa Mireasa a stârnit curiozitatea fetelor, care au fost provocate să îi acorde note de la 1 la 10. În timp ce unele concurente au fost mai rezervate, altele au fost impresionate de noul venit și i-au oferit note mari. Anastasia și Anne-Mary s-au numărat printre cele care l-au evaluat cel mai bine.

Ce note i-au dat fetele lui Claudio

Claudio a explicat că este o persoană deschisă, că îi place să cunoască pe toată lumea și că înțelege situația fetelor care se află deja într-o relație. Cu toate acestea, apariția sa a stârnit reacții diferite în rândul concurentelor, iar notele au variat considerabil.

Paula a fost una dintre cele mai exigente și i-a acordat nota 2,5. Nici Maria și Irina nu au fost foarte generoase, ambele oferindu-i nota 5.

Claudia a ales să îi dea un 6, precizând că i-a plăcut testimonialul lui. Alexandra a fost ceva mai generoasă și l-a notat cu 7.

La polul opus s-au aflat concurentele care au fost impresionate de Claudio încă de la prima vedere. Anastasia i-a acordat nota 8, explicând că, în opinia ei, acesta nu are niciun defect.

Mai mult, concurenta a recunoscut că, dacă ar fi primit un mesaj din partea lui, ar fi existat șanse mari să îi răspundă. Anastasia a mărturisit că probabil ar fi fost dispusă să îi dea curs conversației în proporție de 80%, dacă ar fi văzut mesajul dimineața.

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Ce părere are Anne-Mary despre Claudio

Și Anne-Mary a avut o impresie foarte bună despre noul concurent, oferindu-i nota 9,50. Totuși, aceasta a subliniat că ar trebui să discute și să se cunoască mai bine înainte de a trage concluzii.

Veronica i-a acordat nota 9,16, în timp ce Ștefania a pornit de la 8,50, apoi s-a răzgândit și a decis să îi dea 9.

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Înainte de evaluare, Ștefania a povestit că i-a spus lui Claudio, în spaniolă, că își dorește căsătorie. El a înțeles că aceasta vrea să se mărite, însă concurenta a precizat că, momentan, nu are preferințe. Anne-Mary, în schimb, a preferat să nu îi spună deocamdată nimic lui Claudio.

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