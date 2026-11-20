Anne-Mary a făcut dezvăluiri despre doamna Crina, mama lui Claudio, iar fostul concurent a răbufnit în gala Mireasa. Ce replici și-au adresat cei doi?

Anne-Mary a făcut declarații neașteptate despre doamna Crina, mama lui Claudio, în ediția din 20 noiembrie a emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii. Fosta concurentă consideră că atitudinea mamei lui Claudio ar fi putut reprezenta unul dintre motivele care au contribuit la destrămarea relației lor. Declarațiile concurentei l-au deranjat profund pe Claudio, care a intervenit și a mărturisit că este dezamăgit de ceea ce a auzit.

Anne-Mary, dezvăluiri neașteptate despre doamna Crina

În discuția purtată în fața Ștefaniei și a Paulei, Anne-Mary a vorbit despre felul în care s-a simțit în prezența mamei fostului partener. Tânăra a mărturisit că, în opinia sa, situația ar fi putut fi una stânjenitoare pentru Claudio, mai ales atunci când părinții acestuia urmăreau materialele în care cei doi apăreau în ipostaze tandre.

„Cred că pentru el e jenant să fie mama lui aici și să vadă materialele când ne sărutăm. Normal că știe toată lumea, dar cred că atunci când se dau materialele... Numai părinții mei ce-o fi fost în sufletul lor să audă asemenea lucruri. Nu vii și mă subestimezi pe mine, că eu nu fac de fiul tău, că eu nu fac aia, că nu știu ce. Părinții mei nu s-au băgat niciodată în relațiile mele, deși le-am povestit în mare parte ce se întâmplă în viața mea”, a spus Anne-Mary.

De asemenea, fosta concurentă a lăsat să se înțeleagă că prezența doamnei Crina în emisiune ar fi putut influența desfășurarea relației lor.

„Poate era mai bine dacă era doar Claudio de la începutul emisiunii aici sau poate era mai rău”, a mai spus Anne-Mary.

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Claudio, dezamăgit de declarațiile fostei iubite

Declarațiile lui Anne-Mary au ajuns și la urechile lui Claudio, care nu și-a ascuns nemulțumirea. În gala din 20 noiembrie, fostul concurent a intervenit și a spus că este profund dezamăgit de afirmațiile făcute de fosta parteneră. Acesta a susținut că despărțirea lor nu a avut nicio legătură cu mama sa.

La rândul ei, doamna Crina a ținut să clarifice situația și să îi transmită lui Anne-Mary că nu a considerat-o niciodată nepotrivită pentru fiul său.

„Eu nu cred că am spus vreodată că nu ar merita să fie cu copilul meu. Niciodată nu te-am pus mai prejos de el. Poate așa ai înțeles tu, nu te învinovățesc, nu am necaz pe tine, nu mi-am schimbat părerea după lucrurile astea. Ești excepțională, ești o fată de nota 10”, a spus doamna Crina.

Replica acesteia nu a încheiat însă discuția. Vizibil afectat, Claudio a reacționat la cele auzite și i-a transmis fostei iubite: „Înseamnă că ești puțin falsă”.

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Nici Radu nu a rămas indiferent la schimbul de replici și a intervenit în discuție, adresându-i o remarcă lui Anne-Mary.

„Mie mi se pare că accepți greu un refuz sau o despărțire”, a spus Radu.

Spiritele s-au încins între Anne-Mary și Claudio, iar cei doi nu au reușit să ajungă la un punct comun. Discuția a scos la iveală faptul că foștii parteneri au perspective diferite asupra motivelor care au dus la încheierea relației.