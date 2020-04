Băieții fac propuneri pentru eliminare! Ce concurente au ajuns pe lista neagră a lui Armando: „S-au făcut strategii”

Când a auzit că trebuie să pre-nominalizeze trei fete pentru eliminare, lui Armando i-a dispărut imediat zâmbetul de pe față. A tras aer în piept de câteva ori, parcă să-și facă curaj și a rostit cele trei nume de pe lista lui neagră: Roberta, Andreia și Adelina.

„Nu am nimic cu ele, dar celelalte fete îmi sunt mai dragi decât ele. Am avu o discuție și cu băieții și am ajuns la concluzia că trebuie să facem ce simțim”, a explicat Armando.