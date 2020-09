Ce mai fac Ionela și Teodor de la MPFM 4. Cât de mult s-au schimbat și cum arată băiețelul lor

De atunci, au reușit să se așeze oficial la casa lor, iar familia li s-a mărit. În 2019, Ionela a născut un băiețel superb, care le umple viața de fericire.

Recent, piticul a împlinit un an, iar tatăl său a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

"Nici nu știu când a trecut 1️ an..un an de când te am ținut prima dată în brațe, un an de când am simțit cea mai frumoasă și intensă emoție, un an de de când mami ți-a dat viață, un an de când ne faci zilele cele mai frumoase, un an de când Universul nostru ești tu și totul se învârte în jurul tău. La mulți ani îngerașul nostru, îți dorim multă sănătate și numai fericire! #TEIUBIMENORM, copilul nostru cuminte!".

În prezent, tineri par mai fericiți ca niciodată, iar fotografiile publicate de ei fac deliciul fanilor. Iată câteva: