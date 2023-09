Cosmin Munteanu, fostul câștigător al emisiunii matrimoniale "Mireasa" de la Antena 1, reușește să-și păstreze liniștea și fericirea în viața sa de zi cu zi. Cum s-a pozat de curând pe Instagram.

Recent, el a împărtășit un moment din viața sa cu fanii săi prin intermediul unei fotografii selfie publicate pe Instagram, astfel a demonstrat că fericirea poate fi găsită în cele mai simple gesturi.

Ce mai face Cosmin de la Mireasa și cum arată în prezent. Ce a apărut pe contul său de Instagram de curând

În fotografia postată pe rețeaua de socializare, Cosmin Munteanu pare că este fericit și împlinit. Este evident că viața de după câștigarea emisiunii "Mireasa" l-a adus pe un drum pozitiv.

Citește și: Mireasa, sezon 6. Miruna a apelat la o schimbare de look. Cum arată acum fosta soție a lui Cosmin

Fotografia sa recentă pe Instagram arată un bărbat care apreciază viața în toate aspectele ei. Cu un zâmbet sincer și o atitudine relaxată, Cosmin Munteanu pare să fi uitat decepția trăită în scurta căsnicie cu Miruna.

Fostul câștigător al emisiunii "Mireasa" de la Antena 1, continuă să ducă o viață fericită și împlinită. Iată cum s-a pozat pe Instagram acesta:

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

Citește și: Cosmin de la Mireasa, căsătorie în familie. Cum s-a pozat cu familia lui și ce a apărut pe contul său de socializare

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.