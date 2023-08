Cosmin de la Mireasa, căsătorie în familie. Cum s-a pozat cu familia lui și ce a apărut pe contul său de socializare

Cosmin de la Mireasa s-a pozat în ipostaze senzaționale alături de familia lui, la cununia civilă a surorii sale. Acesta are o relație foarte bună cu sora lui și a ținut să precizeze cât de mândru este de ea.

În familia lui Cosmin Munteanu de la Mireasa este o petrecere mare și un motiv de sărbătoare, după ce sora acestuia, Mihaela, s-a căsătorit cu alesul inimii sale. Cosmin i-a fost alături la fiecare pas și a publicat mai multe imagini de la frumosul eveniment.

Cosmin de la Mireasa, motiv de sărbătoare în familie. Sora acestuia s-a căsătorit

Deși căsnicia lui cu Miruna nu a funcționat, pare că iubirea există în familia acestuia, dat fiind faptul că sora lui s-a căsătorit cu partenerul de viață și au dus relația la nivelul următor. Acesta a publicat mai multe fotografii cu sora lui și cu cumnatul lui de la cununia civilă, iar fotografiile au arătat senzațional.

Atât ea, cât și sora lui, dar și mama lor au arătat eleganți îmbrăcați și foarte frumoși și au creat un portret de familie incredibil. Fanii lui Cosmin au putut vedea cât de fericiți sunt ei ca și familie, dar și cât de bine seamănă între ei.

„Te iubesc cel mai mult, sora mea”, a scris Cosmin într-o fotografie de la cununia civilă. Tot pe Instagram, el a publicat o imagine și cu cumnatul său.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.

