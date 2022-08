Cine e Raluca Preda de la Mireasa sezonul 6. Concurenta studiază la Oxford și locuiește în Anglia, unde s-a mutat și familia ei

Raluca Preda a făcut liceul de contabilitate în Drobeta-Turnu Severin și a finalizat școala de asistenți medicali generaliști, chiar dacă nu a profesat această meserie niciodată.

Timp de 12 ani, concurenta a lucrat în Vânzări, iar după ce s-a mutat în Anglia împreună cu familia sa, s-a angajat la o companie internațională de vânzări online, unde predă Protecția Muncii.

Dornică să-și finalizeze studiile, s-a încris la facultate și e studentă în anul 3 la Business și Management în cadrul Universității Oxford. Visul e să devină un antreprenor sau o femeie de afaceri de succes.

Raluca provine dintr-o familie cu doi frați - unul mai mic, unul mai mare - și cu toate că au origini modeste, spune că părinții le-au insuflat tuturor principii de viață de care este foarte mândră.

Prima ei relație serioasă a început la 16 ani și a durat până la 19. A urmat o legătură de 7 ani, întreruptă de o scurtă relație de 7 luni, pe care o caracterizează ca fiind cea mai intensă.

"Nu mă consider o persoană posesivă, nu mă consider o persoană geloasă. Am foarte multă încredere în mine și cred că partenerul meu ar trebui să realizeze în momentul în care intră într-o relație cu mine ce fel de om sunt și să ma aprecieze"