Cine e Stavăr Viorel Cosmin de la Mireasa, sezonul 6. Motivul pentru care a avut probleme cu legea

La doar cei 25 de ani ai săi, Stavăr Viorel de la Mireasa sezonul 6 a vizitat o multitudine de țări, după ce la 18 ani a decis să își ia „viața în piept”, cum spune o zicală românească. Acesta a descoperit că adoră să călătorească, fiind deschis noilor provocări. De asemenea, tânărul este și amator de adrenalină.

„Îmi place foarte mult să călătoresc, adrenalina, sunt deschis tuturor provocărilor noi. De la vârsta de 18 ani am decis să încerc să încerc să trăiesc singur și să cunosc lumea, ca să mă pot întări. Am fost în Belgia, în Germania, Elveția, Olanda, Franța, Dubai, Turcia, Republica Moldova”, a declarat el.

Cine este Stavăr Viorel de la Mireasa sezonul 6 și cu ce se ocupă

În prezent, Stavăr Viorel Cosmin de la Mireasa sezonul 6 este patronul unei firme de transport, moștenind pasiunea de la tatăl său. Cei doi lucrează chiar și împreună și au o relație foarte apropiată, semn că viitoarea lui mireasă va trebui să fie și pe placul socrului mare.

„În acest moment sunt patronul tatălui meu. A fost șofer mult timp și a transmis pasiunea lui către mine. Când am crescut, am încercat să dezvolt pasiunea și am întemeiat o firmă de transport. Tatăl meu este cel mai bun prieten al meu, putem vorbi orice. Știe și lucrurile bune și lucrurile rele

Motivul pentru care Stavăr Viorel de la Mireasa sezonul 6 a avut probleme cu legea

În ceea ce privește viața personală, Viorel Stavăr susține că nu a fost mereu cel mai „cuminte”, ajungând chiar să aibă și probleme cu legea. Cu toate acestea, tânăru a mărturisit că și-a învățat toate lecțiile, iar de atunci nu a mai intrat în „vizorul” oamenilor legii.

„Am fost un băiat cuminte până la vârsta de 18 ani, când, din cauza unor circumstanțe, am ajuns să fac o prostie care mă costă și în ziua de astăzi. Am avut de-a face cu Poliția. Mi s-a făcut un dosar penal pentru contrabandă de țigări.

Niște prieteni aduceau țigări și eu doar am efectuat un singur transport. Mutând acele țigări, mi s-a făcut un flagrant, m-a prins poliția. Am fost 24 de ore la anchetă, în rest nu am stat în arest, nu am făcut pușcărie. Mă judec și în ziua de astăzi. De atunci mi-am învățat lecția și nu am mai avut probleme cu legea”, a mai dezvăluit Viorel.

Stavăr Viorel a fost infidel în trecut, însă acum este pregătit să se așeze la casa lui

Pe plan amoros, noul concurent de la Mireasa sezonul 6 a explicat că a fost la fel de „zvăpăiat”, însă în prezent este gata să devină „băiat de casă”. A înșelat în trecut, însă dacă se află într-o relație serioasă exclude această posibilitate.

„Cea mai lungă relație a mea de până acum a fost de 4 ani, după care a urmat una de 2 ani și una de un an. Nu pot să zic că sunt cel mai cuminte băiat, am scăpări. Am avut momente în perioada liceului în care am umblat cu mai multe fete în același timp, din același liceu. Pot să zic că am înșelat..Am capacitatea, dacă îmi pun ambiția, să pot duce două relații în paralel, fără probleme. Dar când am avut o relație serioasă, niciodată nu m-am gândit să înșel sau să am o altă conversație cu altă fată cu intenția de a înșela. Consider că sunt pregătit să mă așez la casa mea deoarece mi-am trăit viața până la vârsta asta, am trecut prin foarte multe chestii pe plan amoros. Mi-am făcut de cap, cum s-ar spune”, spune el.

Stavăr Viorel de la Mireasa sezonul 6 a făcut videochat

Sincer din fire, tânărul a dezvăluit că în trecut a fost și model de videochat, alături de o fostă iubită, cei doi practicând această activitate împreună.

„Am avut un moment în viața mea în care m-am angajat la un studio de videochat, unde am cunoscut fata cu care am avut o relație de doi ani jumate și am muncit împreună. A fost o relație foarte frumoasă, am evoluat, ne-am plimbat, ne-am distrat. După care ea a plecat de la respectivul studio și am decis să ne deschidem studio-ul nostru. Apoi au început să apară diferite certuri, din cauză că era geloasă”, a mai spus el.

Mireasa sezonul 6, din 29 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Mireasa, reality show-ul matrimonial care a reuşit sã creeze dependenţã în rândul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat, a revenit la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu cel de-al şaselea sezon.

Din 29 august, de la 14:00 și de la 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche într-o locaţie surprinzătoare din Turcia.

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele excusive dedicate din AntenaPLAY.

„După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", a declarat Simona Gherghe.