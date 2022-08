Cine este Andrei Alexandru Grădinaru de la Mireasa sezonul 6. Motivul pentru care a divorțat și drama prin care a trecut

Andrei Alexandru Grădinaru de la Mireasa sezonul 6 este alintat „Landi” de către famile și prieteni. Are 32 de ani, 1.85 înățime și este hairstylist de meserie. Tânărul a fost căsătorit până acum 2 ani de zile, când el și fosta lui parteneră au decis să divorțeze.

Cei doi s-au cunoscut chiar la locul de muncă al lui Andrei Alexandru Grădinaru, iar de acolo nu a mai fost mult până la pasul cel mare.

„Am divorțat acum 2 ani de zile. A fost o relație frumoasă, cu multe părți interesante, am învățat mult din ele. Mi-a fost clientă. Când venea în salon mi se făcea un gol în stomac și îmi ziceam: ea este a mea. Și a fost soția mea”, a povestit el.

Cu toate acestea, nepotrivirile de caracter au dus în cele din urmă la divorț. După această experiență, Andrei Alexandru Grădinaru de la Mireasa sezonul 6 crede mult mai mult în astre și compatibilitate zodiacală, semn că viitoarea lui soție trebuie să întrunească și acest aspect.

„Am divorțat pentru că nu eram pe aceeași linie și zodia care nu se pupa cu zodia mea. Sunt Vărsător și ea este Pești. N-a mers, ne băteam cap în cap. Eram ca doi magneți. Acum chiar am început să cred în zodii, am început să merg pe chestia asta. Când cunosc pe cineva, mă uit pe internet și văd compatibilitatea. Ne înțelegem bine tot cu Vărsătorii, cu Berbecii..”, a adăugat el.

Cu lacrimi în ochi, dar în continuare extrem de deschis, Andrei Alexandru Grădinaru a vorbit și despre o cumpănă a vieții sale, pe care a trăit-o alături de fosta soție. Pe lângă afinitatea pentru zodiac, concurentul de la Mireasa sezonul 6 a ajuns să creadă tot mai mult și în destin, în urma tragediei.

„Am pierdut un copil, era băiețel. Chestia asta m-a făcut să înțeleg și să cred că nu era pentru noi. Că nu era plănuit acel copil pentru noi. Și de aceea nici nu am mai încercat să mai facem, i-am spus și ei.

După nefericitul incident și după divorț, concurentul de la Mireasa sezonul 6 s-a cufundat în muncă, fiind pasionat și de alte domenii artistice.

„Pe lângă că sunt hairstylist sunt și un artist complex. Pictez, creez lucruri din ceramică, bibelouri. M-am axat foarte mult pe chestia asta. M-am mutat singur și am început să creez, mi-am umplut camera. Chestia asta m-a făcut să trec peste moment”, a spus el.

Cu toate acestea, singurătatea și-a spus la un moment dat cuvântul, iar Andrei Alexadru Grădinaru a decis să se mute înapoi cu părinții săi. Povestind prin ce a trecut, tânărul a atins din nou o coardă sensibilă, fiind pe punctul de a izbucni în lacrimi.

„Mi-a fost frică să mă mai implic într-o altă relație. Doi ani de zile am stat singur și mi-am văzut de munca mea, de creațiile mele. Momentan, locuiesc cu părinții.

Am suferit de singurătate și a trebuit să am pe cineva lângă mine. M-a ajutat mult chestia asta, părinții au fost aproape de mine. Tata nu mai este. A fost psiholog criminalist și am învățat foarte multe lucruri de la el. Comoara pe care mi-a lăsat-o tata a fost capul, creativitatea pe care o am”, a povestit concurentul de la Mireasa sezonul 6.