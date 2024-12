Mireasa Confesiuni, sezon 6. Rareș, afirmație surprinzătoare după ce a recunoscut că a plăcut-o pe verișoara unei foste concurente

În episodul 6 al sezonului 6 de Mireasa: Confesiuni, au fost invitați Mirela și Rareș. Băiatul a mărturisit că este într-un început de cunoaștere cu o tânără.

Rareș a declarat la Mireasa: Confesiuni că la momentul interviului se afa într-o semi-cunoaștere, motiv pentru care Raluca Preda l-a pus în încurcătură când a dezvăluit că acesta a plăcut-o pe una dintre verișoarele Ionelei.

Rareș: Am avut foarte multe mesaje de la fete. E ok, e bine. Stăm bine la capitolul ăsta.

Raluca: Am auzit că ție îți cam place de verișoara unei foste concurente.

Rareș: Da, Bianca, Te pup.

Raluca: Noi vorbim de verișoarele Ionelei care sunt foarte frumoase, dar și foarte tinere. Le-aș fi invitat cu drag să se înscrie la Mireasa, dar fetele au 17-18 ani și nu se încadrează.

Rareș: Așa de puțin? Daa (n.r. și-au dat fallow). Dar acum sunt într-o semi-cunoaștere, așa că nu mă pune la zid. Eu recunosc. Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, vorba aia. Acum când o să mă întorc de la București o să am o deviere din drum într-un județ care mi-e foarte drag. Chiar am vorbit mai serios și ar trebui să mă gândesc și eu la factorul familie pentru că am 28 de ani. Mi-aș dori foarte mult copii.

Noul sezon Mireasa începe pe 13 ianuarie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul la scurt timp după ce au fost desemnați câștigătorii sezonului 10 Mireasa: Laura și Mihai.

„Avem o mică vacanță dar ne întoarcem cu sezonul 11 al emisiunii Mireasa pe 13 ianuarie. Mireasa- Iubește românește! se numește următorul sezon. După o scurtă vacanţă, ne întoarcem cu sezonul al 11-lea, mai curând decât vă aşteptaţi”, a anunțat Simona Gherghe.