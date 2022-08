Cine este Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6. Ce trecut dureros are concurenta și cum ar arăta bărbatul perfect pentru ea

Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6 și-a deschis inima și a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei. De profesie este anteprenor și are vârsta de 26 de ani. A crescut într-o familie numeroasă, unde a avut și rol de mamă și de soră.

Cine e Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6. Ce copilărie grea a avut concurenta

Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6 a povestit despre cele mai grele momente din viața ei, atunci când a fost abuzată de un bărbat. Aceasta a vorbit și despre familia ei, oferind detalii cu privire la problemele de sănătate ale mamei sale.

„Sunt zodia capricorn, am 1,63 m și 49 de kilograme. Sunt de religie penticostală. Nu sunt încă botezată, dar probabil mă voi boteza la penticostali. Sper ca bărbatul să îl urmeze pe Dumnezeu”, spune ea despre orientarea sa religioasă.

Aceasta nu are un tipar anume de bărbat, ci speră să găsească pe cineva potrivit pentru ea.

„Nu pot să zic că am un tipar de fizic, să nu fie slab, nici gras, să fie mai înalt, bărbatul trebuie să fie mai înalt. Mereu am zis și dacă ar fi fost criminal, orice om se poate schimba. Un om foarte crud poate să ajungă să fie bun pentru cineva”, spune ea.

Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6 a avut grijă de frații ei când mama era în spital

Când era copil, mama ei s-a îmbolnăvit și a fost nevoită să se interneze în spital, iar acest lucru a determinat-o să preia responsabilitățile casnice ale mamei sale.

„Fac parte dintr-o familie mai numeroasă, eu sunt prima, din 4 surori și un frate. Mami a fost bolnavă de mică, a trebuit să fac mâncare, să spăl haine, să ajut la teme. Mami era în spital și eu spălam în vană”, spune ea.

Damaris Turuș de la Mireasa sezonul 6 a vorbit despre momentul în care a fost abuzată sexual

Damaris Turuș, concurenta sezonului 6 din Mireasa a povestit despre un episod foarte greu din viața ei, care încă îi mai dă momente de panică:

„Prima relație importantă a fost cu un băiat din Vaslui. Am fost împreună 11 luni, am renunțat eu la el. Parcă avea ceva, că nu-i sunt îndeajuns. A fost cel mai greu să renunț la el.

M-a pus pe mine să fac o glumă cu un băiat, mi-a zis să merg la el la un film ca să-mi demonstreze că sunt și băieți care nu profită de femei.

Și m-am dus, am avut încredere în el. Nu mi-a plăcut de el, părea arogant. Am ajuns acasă la el, m-am pus pe pat și eu îi ziceam că ne uităm la film, a stins lumina, și-a început treaba, mă zbăteam, dădeam din mâini, simțeam că mi se golește sufletul. Era prima dată pentru mine, el nu mă credea. Și-a terminat prima parte, el a început să râdă de mine, să facă pe măscăriciul. Îmi era frică că dacă plec de la el o să mă bată. A început și a doua serie, eram de piatră, mă uitam la televizor. Mai am momente de panică, nu-mi doresc să-i fac rău”, a mai spus ea.

