Cine este Denisa Dumitru de la Mireasa, sezonul 6. Tânăra a fost părăsită de tatăl ei în copilărie. Ce ocupație a avut

Noul sezon din Mireasa 2022 se apropie de data lansării, iar concurenții sunt plini de surprize. Denisa Dumitru a venit în emisiune pentru a-și găsi jumătatea și a fost dispusă să creeze rapid un „portret robot” al băiatului potrivit pentru ea.

Cine e Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6. Tatăl ei i-a părăsit când ea avea doar 4 ani și nu l-a mai văzut de atunci

Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 are 23 de ani și este în plin proces de obținerea diplomei de licență de la Facultatea de Contabilitate la care studiază în prezent. Aceasta a finalizat studiile liceale la un profil teoretic, iar în această perioadă, după ce a împlinit 18 ani, ea s-a și angajat.

Ea spune că a ales să participe la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY fiindcă își dorește să-și găsească un partener cu care să-și întemeieze o familie.

Ca și pasiuni preferate, Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6, spune că echitația și călătoritul o fac foarte fericită. Însă aceasta a avut de suferit în copilărie din cauza lipsei tatălui ei.

„Pasiunile mele sunt echitația, călătoritul. Pe la 4 ani, părinții mei s-au despărțit, nu l-am mai văzut pe tata de atunci, am stat cu mama și am fost foarte fericită. Tata era un om violent, am ajuns foarte bine fără e”, spune ea.

Ce ocupație a avut Denisa Dumitru de la Mireasa 2022 sezonul 6. Cum s-a descurcat cu banii

După ce a împlinit vârsta de 18 ani, Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 a decis să devină model de videochat, profesie despre care spune că și-a ales-o singură, fără a fi constrânsă de nimeni și de nicio împrejurare.

„Mamei mele i-a fost greu să ne crească singură și la 18 ani m-am întreținut singură, am fost 4 ani model de videochat. Mi-am luat un apartament, mi-am plătit facultatea, mi-am strâns niște bani și trăiesc și acum din ei. Am renunțat la job. Nu am făcut videochat ca să o ajut pe mama, ci că am vrut eu. M-a susținut și a fost acolo. Nimeni nu a avut o problemă cu asta, a fost fix un job. Trăiam din asta”, spune ea despre fostul ei job.

Ce relații a avut Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 și cum ar arăta bărbatul perfect pentru ea: „Să fie respectuos”

Iată că pentru ea aspectul fizic nu cântărește atât de mult, pe cât o face mentalitatea acestuia. Își dorește un bărbat stabil financiar la care să poată apela dacă ar putea apărea o urgență.

„Nu sunt o fire geloasă. Primul prieten a fost pe la 16 ani și jumătate, a ținut relația până pe la 20. Nu ne mai potriveam, nu ne mai înțelegeam, apoi am avut o relație de doi ani, cred că acolo s-a terminat iubirea. Mă îndrăgostesc greu, durează până găsesc pe cineva.

Pentru mine bărbatul ideal nu se rezumă la cum arată, mi-aș dori să fie stabil financiar, dar nu mi-aș dori neapărat să mă întrețină. Mi-aș dori să aibă o mentalitate deschisă, să nu fie misogin, să fie respectuos. Să fie mai înalt decât mine, mai mare decât mine. Dacă e mai mare e posibil să fi fost însurat și nu am o problemă cu asta”, a mai spus ea.

Mireasa sezonul 6, din 29 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Reality show-ul matrimonial care a reuşit sã creeze dependenţã în rândul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat a revenit la Antena 1 cu cel de-al şaselea sezon.

Din 29 august, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche într-o locaţie surprinzătoare din Turcia.

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, Publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele excusive dedicate din AntenaPLAY.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.