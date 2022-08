Cine este Inga Rusu de la Mireasa, sezonul 6. Tânăra a fost într-o relație cu șeful său

Inga Rusu vine din Basarabia și are 28 de ani. Tânăra și-a încheiat ultima relație cu 4 luni înainte de a veni la Mireasa, dar se simte pregătită pentru a se ancora într-o nouă relație, în vederea unei căsătorii. Tânăra concurentă a povestit cu lacrimi în ochi că tatăl său a murit în urmă cu 8 ani.

„Atunci când tatăl meu a plecat la cele veșnice mă aflam și eu lângă el. S-a întâmplat acum 8 ani. Am avut o relație specială cu tatăl meu. Am înțeles că eu căutam într-un bărbat un tată, un protector. Mama Mea nu muncește, este pensionară și locuiește la casa părintească”, a pivestit Inga Rusu de la Mireasa, sezonul 6.

Inga Rusu de la Mireasa sezon 6 este pasionată de machiaj și coafuri.

„De mică am o pasiune pentru tot ce este legat de beauty, machiaj, păr. Mi-am făcut cursuri legate de regenerare și restabilire a părului, cu produse naturale. La vârsta de 19 ani am plecat în Lisabona și am activat ca ajutor de bucătar. După 7 ani am plecat în Germania și am activat în calitate de comisioner, în domeniul logistic”, a povestit Inga Rusu de la Mireasa, sezon 6.

Deși ultima relație a Ingăi Rusu s-a încheiat cu 4 luni înainte de a veni în sezonul 6 Mireasa, aceasta se simte pregătită să cunoască pe cineva, în vederea întemeierii unei familii.

Cine este Inga Rusu de la Mireasa sezon 6. Tânăra a avut 3 relații

„Sunt o persoană care crede în Dumnezeu. Cred că e cineva sus care mă iubește, pentru că mereu am fost protejată în anumite relații cu bărbați cu care nu ar trebui să socializez mai departe. Până la 28 de ani nu mi-am întâlnit dragostea cea mare. Au fost doar niște relații care au început din simpatie, au trecut prin dragoste și s-a ajuns la obișnuință. Am avut 3 relații. Prima a durat 4 ani jumate, am crescut împreună și am realizat că odată cu maturitatea ne-am schimbat și noi și dorințele noastre și am ajuns mai mult prieteni decât iubiți.

Cea de-a doua relație a început în Lisabona cu un ucrainean. A fost o relație de 1 an de zile. Cea de-a treia relație a început online. Nu a fost o relație pe interes pentru că eu nu știam că este șeful meu, pentru că nu s-a prezentat. S-a sfârșit acum 4 luni de zile. Am înțeles că mult mai bine sunt singură decât în relația precedentă și simt că sunt pregătită pentru o relație serioasă care să ducă spre căsătorie”, a declarat Inga Rusu, de la Mireasa, sezon 6.

Ce spune Inga Rusu de la Mireasa sezon 6 despre bărbatul ideal

Inga Rusu de la Mireasa, sezon 6 nu ar suporta infidelitatea, fățărnicia și lipsa de respect din partea partenerului său. De asemnea, își dorește ca viitorul ei soț să nu fie influențat de părerile părinților.

„Dacă viitorul meu soț ar fi avut o căsnicie ar fi un impediment. Îmi doresc un bărbat brunet, cu barbă, puțin mai înalt decât mine. Îmi doresc maxim 2 copii. Dacă aș cunoaște bărbatul potrivit m-aș vedea la final și de ce nu să mă căsătoresc chiar aici în emisiune”, a conchis Inga Rusu de la Mireasa sezon 6.

Mireasa sezonul 6, din 29 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Mireasa, reality show-ul matrimonial care a reuşit sã creeze dependenţã în rândul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat, a revenit la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu cel de-al şaselea sezon.

Din 29 august, de la 14:00 și de la 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche într-o locaţie surprinzătoare din Turcia.

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele excusive dedicate din AntenaPLAY.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.