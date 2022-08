Mireasa 2022, sezonul 5. Cum se înțeleg în prezent Sese și Giovana. Ce au transmis cu privire la relația lor

Sese și Giovana și-au deschis inimile și au vorbit deschis despre căsnicia lor, într-un live de pe Instagram, unde au precizat și dacă se pregătesc să devină părinți în scurt timp. Iată ce au mai declarat aceștia!

Sese și Giovana, dezvăluiri necunoscute despre stadiul căsniciei lor. Cum se înțeleg după finala Mireasa 2022

Sese și Giovana au intrat live pe rețelele de socializare și au dezvăluit care sunt planurile lor de viitor. Aceștia s-au mutat împreună în chirie și par să se simtă foarte bine și să fie fericiți. Fanii au dorit să știe dacă se pregătesc să devină părinți, însă răspunsul a fost unul negativ.

Cei doi au sărbătorit 3 luni de la nuntă, alături de familie. Iată ce au declarat în live:

„Ce să facem, stăm în casă că plouă. Avem 3 luni de logodnă. Ne-am găsit chirie. E foarte bine, suntem doar noi doi. Nu ne mai trage nimeni la răspundere, suntem mai liniștiți cu cățeii noștri. Ieri am făcut un grătar, am sărbătorit ziua de azi. Și mama Giovanei a împlinit un an de la nuntă și am mâncat împreună, apoi ceva dulce. Copii când? dacă ar fi ca la programare la dentist, i-as lua acum, dar nu e așa”, spune Sese.

„Eu sunt foarte bine, sănătoasă, tot așa, nebună. Auzi, cică sunt gravidă, că port haine largi”, se amuză Giovana. „Eu aș vrea să fac niște cursuri de tuns ca să devin barber”, mai spune Sese.

În timpul live-ului, susținătorii nu au putut trece cu vedere faptul că Giovanei i-a crescut bustul. Aceștia au ținut neapărat să o întrebe dacă este însărcinată, iar răspunsul ei nu a întârziat să apară. Concurenta sezonului 5 din Mireasa a dezvăluit că nu se pune problema de așa ceva încă. Aceasta și-a asigurat susținătorii că îi va anunța dacă va rămâne însărcinată.

Ce legătură există între Adelina, fosta concurentă a sezonului 4, și Sese

Spre finalul live-ului, Sese a oferit o informație care i-a luat prin surprindere pe susținătorii acestuia. Tânăra a dezvăluit că există o legătură neștiută între el și Adelina, fosta concurentă a sezonului 4 Mireasa.

Soțul Giovanei a mărturisit că tânăra i-a dat cerere de prietenie înainte cu 2 luni de a intra în casa Mireasa. Mai mult decât atât, partenera sa l-a completat, spunând că nu este singura fostă concurentă a reality show-ului care a încercat să îl cunoască pe partenerul său.