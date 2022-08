Cine este Miruna Andreea Gheorghe de la Mireasa, sezonul 6. Concurenta a avut o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea

Miruna Andreea Gheorghe de la Mireasa sezonul 6 este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Mai mult decât atât, tânăra a urmat un Master de Producție multimedia și audio-video.

Ultimul loc de muncă al concurentei a fost în protecțiia muncii, însă a încercat mai multe meserii de-a lungul timpului. Aceasta a dezvăluit că a fost call center, dar și animator socio-educativ pentru copii.

Miruna Andreea Gheorghe de la Mireasa sezonul 6 are o relație foarte specială cu tatăl său, deoarece acesta o răsfață zilnic. Tânăra a mărturisit că atunci când vine vorba de iubirea adevărată îi ia ca exemplu pe părinții săi, care sunt împreună de 29 de ani.

De asemenea, concurenta a vorbit cu lacrimi în ochi despre tatăl său, susținând că acesta este modelul de bărbat pe care și-l dorește în viața ei.

În ceea ce privește relațiile anterioare, Miruna Andreea Gheorghe de la Mireasa sezonul 6 susține că ultimul partener a însemnat foarte mult pentru ea. Bărbatul era mai mic decât ea, acesta fiind și motivul care a dus la ruptura dintre ei.

După spusele tinerei, fostul său partener nu avea aceleași planuri de viitor ca ea.

„Prima relație, în adevăratul sens al cuvântului, a fost la vârsta de 21 - 22 de ani. Aceasta a durat un an și puțin, a fost o experiență traumatizantă din cauza faptului că am fost înșelată. (...) Ultima mea relație a pornit cu un mare „foc”, m-am îndrăgostit foarte tare. Este singurul băiat pe care eu l-am iubit cu adevărat. (...) Noi am stat și împreună, fapt ce m-a făcut să consider că suntem o familie. Din păcate, el este mai mic decât mine, motiv pentru care nu am avut planuri comune de viitor. Eu îmi doresc foarte tare, având vârsta de 27 de ani, să îmi întemeiez o familie.”