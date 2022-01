Cine sunt concurenții de la Mireasa sezonul 5 difuzat pe Antena 1. Iată poveștile băieților și mamelor

Casa Mireasa ș-a deschis porțile pentru noii concurenți din sezonul 5. Printre ei se numără și opt băieți, care abia așteaptă să trăiască experiența a iubirii, într-un cadru special, și la o intensitate diferită de cea experimentată până acum.

Cine sunt noii concurenți de la Mireasa sezon 5:

Cu emoții și multe speranțe, concurenții au pășit în locul unde vor avea parte de o experiență de neuitat. Iată cine sunt băieții de la Mireasa sezon 5:

Aron Bob și Elena Oprișoni

Aron s-a născut pe 13 martie 1999 la Caraș Severin, în Caransebeș. Mai are un frate mai mic cu un an și 4 luni. Mama e cantor bisericesc și tata e preot ortodox.

Concurentul de la Mireasa sezon 5 a urmat Liceul Teoretic Traian Doda din Caransebeș, profil mate-info, în clasa a 10-a s-a transferat Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu.

Tatăl lui nu l-a împins să facă facultatea de teologie, a vrut să meargă și la Arte și design, dar s-a răzgândit. La Cluj se gândea să facă dreptul.

După absolvire, s-a dus la Teologie la Facultatea de Teologie din Caransebeș, dar a renunțat din primul an. A știut că toată viața lui o să devină antreprenor, voia licență ca să stea ai lui liniștiți.

După, a decis să plece pentru o lună jumate în Germania, ca să muncească ca curier, s-a întors și s-a mutat la Cluj pentru că a vrut o schimbarea în viața lui.

Viitoarea iubită trebuie să fie ambițioasă, comunicativă, deschisă, cu bun simț nu doar în familie, ci și în public, să știe cum să se comporte în societate. Să aibă maximum 1.70, de preferat brunetă, în jur de 55 de kg, adică să nu fie foarte corpolentă.

Aron vine însoțit de bunica Elena. Relația cu bunica e ca și mama lui. E la fel de zglobie ca el, e bucătăreasă, îi face toate poftele, cad de comun acord. Bunica locuiește lângă Lugoj , se văd destul de des când merge el acasă. Bunica e mama mamei, doar mama mai are părinții în viață.

Andrei Pernes și Eleonora Eleonora Cristina Dumitru

Andrei Pernes s-a născut pe 28 martie 1996, în Zalău, comuna Hereclean. Mai are o sora mai mica, 22 de ani, Andrada, cu care are o relație foarte bună, are mare grija de ea.

Gradinița și scoala primară le-a făcut în comuna în care s-a născut. A făcut liceul Alexandru Papiu Ilarian, din Zalău.

După liceu a dat examen la Academia de Poliție, de doua ori, a luat toate testele, dar a fost declarat respins in urma examinării fizice, din cauza unei operații în zona intimă.

La 19 ani a plecat din țară, în urma unei dezamăgiri în dragoste.

Nu prea are o imagine pentru iubita ideală. Nu are așteptări, trebuie doar să simtă. Nu are preferințe în ceea ce privește aspectul fizic.

Vine însoțit de Eleonora Cristina Dumitru. Cei doi s-au cunoscut în Londra, în perioada în care ea a lucrat acolo.Eleonora știa de dorința lui Andrei de a participa la emisiune și s-a hotărât să îi fie alături, să îi ofere sfaturi când acesta îi va cere.

Cătălin Alexandru Seserman (i se spune Sese)

Cătălin Alexandru Seserman are aproape 28 de ani și stă singur de 7 ani jumătate în Botoșani. Este barman și în trecut a mai lucrat ca antrenor de fitness la X-body.

Prietena lui de atunci i-a găsit acest job: ”M-au acceptat fără experiență și, cum mie îmi place sa evoluez, am invatat foarte rapid. Sunt barman de aproximativ 5 ani. Ulterior, am făcut și un curs de lucrător în bar.

Am făcut și un curs de frizer după ce am dat bac-ul. Nu am luat proba la Limba Romana și m am apucat de curs. Am lucrat ca frizer o luna și puțin. Am luat bac-ul după un an și apoi am mers la facultate. Îmi plăceau mai mult distractiile si de aceea nu am luat bac-ul. Tata făcea mișto de mine, mama nu mi-a zis nimic, dar am recuperat. Pe moment am fost dezamăgit, dar am luat-o ca pe o învățătură de minte.”

În timpul liber ii place sa stea la povești cu prietenii: ”Îmi place să ascult persoane, să fac pe psihologul. Fac asta zilnic, folosesc mult psihologia inversă. Îmi place să pun cap la cap informații în general…nu mă arunc din prima în luarea unei decizii.”

Sese este singur din octombrie 2020. Spune că persoana de langa el trebuie să fie sinceră, asumată, să țină la glumă, să nu fie o persoana crispată, negativistă.

Anghel Leonard Andrei și Anghel Daniela

Leo are 23 ani, urmează să împlinească 24 în aprilie. Este din județul Ilfov, Pipera Voluntari, unde locuiește împreună cu familia. Are o soră mai mică, de 21 de ani care a participat și ea la Mireasa, Ruxi Anghel. Se înțeleg foarte bine și se iubesc enorm.

Leo este student la drept, dar are și licența de bucatar. Nu vrea să facă o meserie din asta, este doar o pasiune.

Cu familia are o relație foarte buna. Cu mama are o legatura puternică, aparte. O consideră cea mai bună prietenă pentru că “este foarte open mind”.

Ultima relație a durat 3 ani și a fost cea mai lungă. S-au despărțit de aproape un an. Nu mai țin legătura. Spune că s-a răcit relația dintre ei pentru ca nu îi oferea suport moral, nu era afectuoasă.

El vine însoțit de doamna Dana, mama lui. Anghel Daniela are 46 ani și este născută în București. Provine dintr-o familie de machedoni și are trei surori. Este casatorita de 25 de ani cu tatăl copiilor, care este roman.

Sebastian Dudasi și mătușa Elvira

S-a născut pe 15 martie 1998, în Craiova. Este singur la părinți, a fost foarte rasfatat, este egoist, nu-i place sa împartă nimic cu nimeni.

Se mai considera o persoană dominatoare și fără mare încredere în ea, dar si un visitor. Îi place sa fie mereu în centrul atenției, să fie înconjurat de oameni, dar nu are prieteni, doar amici.

Cu părinții are o relație foarte buna, comunică mult, locuiesc împreună. Mama, Elena (45 ani) este asistent medical la spitalul din Craiova, dar este si medic psiholog. Tatăl, Ion-Dan (50 ani), lucrează în cadrul armatei. Părinții sunt foarte deschisi, l-au lăsat mereu să facă doar ceea ce a vrut el.

Își dorește să se căsătorească, să aibă o familie numeroasă. Îi plac brunetele pentru că i se par mai serioase, dar nu-l interesează foarte mult aspectul fizic. Vrea ca viitoarea iubită să aibă ceva în cap, să fie isteață.

Cosmin Preda și Elena Robertina Drăghici

Cosmin s-a născut pe 20 iulie 1999 la București. Este singur la părinți. Mama e contabilă și tatăl vitreg la fel (el îi spune tată, deși mama lui nu e căsătorită cu el) este cel care l-a crescut de când avea un an. Pe tatăl biologic l-a cunoscut abia după ce Cosmin a împlinit 18 ani.

Cosmin spune că nu l-a interesat să îl cunoască de când era mic, mai ales pentru că în general nu e pasionat de trecut, ci de prezent și viitor. Așadar, cu mama și cu tatăl vitreg are o relație foarte bună, are încredere totală în ei.

Cosmin vine la Mireasa pentru că spune că a venit vremea să aibă o relație serioasă și speră să o găsească aici. Se gândește la căsătorie și la copii de mulți ani, mai ales că îi plac mult copiii. Și-ar fi dorit să aibă copii chiar mai devreme.

Dacă ar avea, l-ar motiva mai tare în viață. Cosmin spune că ar avea atâția copii, câți bani ar avea. Dacă ar avea bani să-și permită să crească 5, i-ar face. Până atunci, rămâne la ideea de un băiat și o fată.

Relația cu mama e una deschisă, vorbesc orice, chiar dacă nu îi spune chiar de toate fetele. Când are o problemă, cu ea vorbește și spune că e foarte mândru de familia lui.

Valentin Lupastean

Valentin Lupastean se consideră o persoana activa, intelegatoare, rabdatoare: ”Ofer respect și mă implic foarte mult acolo unde și văd că primesc. Îmi place să fac pe prostul sau sa las capul jos dacă simt ca cineva se face de rușine.”

Ultima lui relație s-a încheiat acum 5 luni. A fost o ultima încercare, după o relație de 4 ani: ”Ne-am despărțit de mai multe ori, ne-am mai dat șanse și am hotarat ca e mai bine așa. Fiecare pe drumul lui.

Ne-am cunoscut online, am ieșit la intalnire, ne-am văzut mult la cafele, pana ne-am plictisit, apoi eu am fost plecat în Germania, am tot ținut legătura – plecam o luna maxim și apoi am devenit un cuplu. Ne-am făcut cateva promisiuni încă de la început și am rugat-o doar să încerce să fie femeie și să fie gospodină. Ne-am luat un apartament în chirie. Nu concepeam să stăm cu părinții.

La început, a fost bine și frumos, apoi au apărut probleme. Ne tot căutam nod in papura. Ea era foarte geloasă, eu nu am avut prea mult timp să-i ofer pentru ca eram cu job-ul. Și așa am ajuns sa punem punct.”

Andrei Mihai Cica și doamna Mioara

Andrei s-a născut pe 23.10.1996, la Bacău, comuna Horgești, unde și-a petrecut toată copilăria. A urmat studiile la Bacău, inclusiv facultatea. A făcut facultatea de Administarea Afacerilor.

Provine dintr-o familie numeroasă, cu cinci copii. Are 3 frați, o soră și 3 nepoți. Au o relație bună, se iubesc, se respectă și se ajuta.

Se descrie ca o persoană foarte ambițioasă, un luptător, cuceritor, o persoană care niciodată nu renunță.

Andrei Cica a avut o singura relatie serioasă, a durat 1 an și 5 luni, s-a încheiat în urmă cu jumătate de an.

“Partenera ideala este blonda cu ochii albaștri, dar mai important este să fie o femeie matură . Să fie o femeie “cu creier”, spune el.

Andrei vine alături de mama sa, doamna Mioara. Doamna Mioara are 46 ani și este nascuta în Bacău. Are cinci frați, doi băieți și trei surori.